«Неужели я так плохо выгляжу?»: звезда «Успеть все исправить» Ольга Павловец о закулисье сериала

С 15 февраля на телеканале Dомашний стартует новая линейка премьерных мелодрам «Лав Сторис». Одной из самых ярких премьер февраля станет 4-серийный фильм «Успеть все исправить», главные роли в котором сыграли Петр Рыков и Ольга Павловец.

В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о самых интересных случаях со съемочной площадки и о том, почему не любит актерского зазнайства.

— Ольга, кто ваша героиня? Что у вас с ней общее?

— Она бизнесвумен, владелица собственной фирмы, довольно большой, хоть и в провинциальном городе. При этом она не замужем и воспитывает взрослого 18-летнего сына.

Она, что называется, сильная женщина, привыкла уже быть лидером, быть самостоятельной, ничего от жизни не ждет… Хотя в душе, конечно, как и все женщины, надеется, даже не осознанно, встретить своего мужчину, быть им любимой и создать семью.

— Где проходили съемки фильма?

— В Киеве. Там было несколько основных локаций – офис моей героини, рестораны, где она встречалась с героем Пети Рыкова, квартира, где она жила, ну и, конечно, салон автомобиля, на котором моя героиня ездит по своим рабочим делам. А ездит она много.

— Какие смешные случаи происходили на площадке? Расскажите о них.

— Помню, как-то при переезде мы с Петей Рыковым ехали в одной машине вместе. Новое место было рядом с большим торговым центром. А, надо сказать, что актеры в перерывах между сценами часто ходят очень тепло одетыми, потому что, как обычно, снимаем лето зимой (смеется). Поэтому так вот греемся.

Я часто вне кадра одеваюсь довольно нелепо, в какие-то случайно подобранные костюмерами вещи. Объемные куртки на несколько размеров больше, валенки или смешные чеботы. Смотрится бомжевато. Но я обычно на это внимания не обращаю, главное, чтобы было тепло и удобно. И вот во всей этой амуниции мы и ехали. А у Пети еще и грим был избитого человека – синяк, ссадины. И, забывшись, мы с ним отправились в торговый центр. Я вообще по этому поводу не комплексую, хотя со стороны это смотрелось дико – на нас все оборачивались. Возможно, просто узнали, как актеров.

Еще помню сцену, когда герой Пети за рулем выезжал на проезжую часть перед моей героиней, и едва не происходила авария. Я хоть и хорошо вожу машину, но тут уступила место дублеру. Все-таки моя героиня – состоятельная дама, автомобиль у нее очень дорогой, и не хотелось так рисковать.

— Случались ли внештатные ситуации?

— Цунами нас не накрыло, отмен съемок не было, замен артистов тоже не было. С нашим режиссером Мирославом Маличем работать было спокойно и интересно. Снимали все дружно и в творческом настроении.

— С кем из актеров у вас не сложились отношения во время съемок сериала?

— Такого не было. Я такого вообще за всю свою актерскую карьеру не припомню. Я человек спокойный, неконфликтный. От конфликтов мне всегда плохо. Даже если я понимаю, что оппонент не прав, а истина на моей стороне, я не сторонница раздувать ссоры. Не питаюсь энергетикой конфликтов, как некоторые скандальные люди.

— А с кем, наоборот. Подружились домами?

— Такого тоже нет. У меня среди близких друзей нет артистов. Есть среди них хорошие приятели, знакомые, те, с кем провожу время на съемках. А так обычно все заняты, у всех свои жизни, свои съемки. Я дружу со своими одноклассниками. У них всех хорошее музыкальное образование, они играют на различных инструментах, играют профессионально, но не все работают музыкантами.

— В какой момент поклонники стали узнавать вас на улице?

— 15 ноября 1999 года. Шучу (смеется). Я не помню! Нет такого, что вот вышла – и все сразу узнают, сбегаются. Как-то постепенно это все началось. Бывает, что узнают, но не могут сопоставить экранный образ и меня настоящую. Я же хожу без макияжа, одеваюсь не феерично, считаю себя обычным человеком, а не небожителем. Поэтому часто удивляются, когда узнают.

Например, сейчас я снимаюсь в сериале «Менталистка». Со мной играет знакомый актер, с которым мы работали вместе на съемках «Склифосовского». В 6 утра нас с ним привезли куда-то под Краснодар. Все сонные. Он на меня посмотрел так мельком, и не узнал. Потом я села на грим. И вдруг он заходит в гримерку и кричит: «Оля, прости! Ты же моя любимая актриса».

Оказывается, ему очень нравятся мои работы, и он смотрит фильмы с моим участием. Мы посмеялись над тем, что он так обожает меня на экране, а в жизни даже не узнал. Я еще пошутила, что неужели так плохо выгляжу? Но он заверил, что просто я в жизни – совсем другая.

Потом опять был случай в павильоне на «Мосфильме». Этот же человек ко мне приходит в мою актерскую комнату и говорит, что только недавно понял, что это я снималась в сериале «Ленинград 46» и играла там женщину-инвалида. А он был восхищен этой работой, но не идентифицировал, что это я, Ольга Павловец.

— Что чувствуете, когда подходят и просят, например, фото.

— С одной стороны, это приятно. С другой стороны, напрягает, когда начинают откровенно пялится. А ты своими делами занимаешься. Такое вот публичное одиночество. Всегда меня удивляет, когда люди не могу с собой в таких ситуациях справиться, и вести себя корректно. Слава богу, с какой-то совсем уж запредельной фамильярностью не сталкивалась. Но вообще, это приятная сторона нашей профессии, которая льстит, тешит тщеславие.

Хотя нужно внимательно за собой наблюдать, чтобы не зазнаться. Чтобы не было потребительского отношения к людям. «Да вы что, меня не узнали? Да я такой-то!». Я такое поведение ненавижу, что в жизни, что на съемочной площадке, когда некоторые коллеги начинают себя так хамски вести по отношению к других членам съемочной группы. И почему-то считают вправе себя так вести. Меня такие «звезды» бесят.

— Сейчас вышел новый сезон «Склифосовского». Нас читатели попросили у вас узнать: вы можете теоретически вернуться в сериал? И почему вы его покинули?

— Конечно же, теоретически мы с Димой Миллером можем вернуться в этот сериал. Но это не от нас зависит, а от сценаристов, которые пишут историю. И от зрителей, которые пишут пожелания продюсерам на канал или в соцсетях, требуя вернуть или убрать какого-то героя.

Мне было бы интересно любопытно узнать, как сложилась судьба нашей пары. Почему мы его покинули, я не знаю. Интриги продюсеров (смеется).

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