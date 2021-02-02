Про Ваканду из киновселенной Marvel появится отдельный сериал

Пока решается, как будет сниматься второй фильм «Черная пантера» без главного актера Чедвика Боузмана, появилась новость о том, что высокотехнологичное африканское государство Ваканда из киновселенной Marvel получит собственный сериал на Disney+.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter, отметив, что режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер заключил новый пятилетний контракт с компанией Disney TV. Так что он будет работать не только над сиквелом супергеройского фильма, но и снимет сериал про Ваканду.

«В «Черной пантере» Райан воплотил в жизнь революционную историю знаковых персонажей реальным, значимым и запоминающимся образом, создав переломный момент в культуре. Мы очень рады укреплению наших отношений и с нетерпением ждем возможности рассказать больше замечательных историй с Райаном и его командой», — говорит глава Disney Боб Айгер.

Добавим, Куглер будет работать и над другими проектами киновселенной Marvel.

Напомним, что после финальных «Мстителей» знаменитая супергеройская франшиза решила сделать ставку на сериалы. В январе на Disney+ начал транслировать «ВандаВижен», в марте ожидается «Сокол и Зимний Солдат», в мае — «Локи». В планах у студии выпустить еще сериалы про Соколиного Глаза, мисс Марвел и Женщину-Халка.

Смотрите также: