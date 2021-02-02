Как сложились судьбы актеров «Дикого ангела» спустя 30 лет: некоторых артистов уже нет

Впервые в России сериал вышел на экраны в 1999 году.

Культовый сериал из 90-х возвращается на экраны. Приключения любимицы россиян Наталии Орейро покажет телеканал «Суббота» (вещает вместо телеканал «Супер»).

Teleprogramma.pro узнала, как сложилась судьба артистов, сыгравших в фильме, и как они изменились за последние 30 лет. Многих из них почти не узнать.

Наталия Орейро — Милагрос Эспосито Ди Карло де Миранда

Без преувеличения можно сказать, что изюминка «Дикого ангела» — его главная героиня Милагрос Эспосито Ди Карло де Миранда или просто Милли. Ее сыграла 21-летняя Наталия Орейро. Несмотря на молодой возраст, за плечами красавицы многие громкие проекты: участие в съемках сериала «Богатые и знаменитые» и в фильме «Аргентинец в Нью-Йорке».

Русский зритель проникся к Орейро и по сей день любит ее, и с удовольствием приветствует в России. Надо сказать, что и актриса не раз заявляла, что наша страна близка ей по духу, она регулярно приезжает с концертами и устраивает съемки клипов, примеряя кокошники.

Помимо съемок в кино и музыкальной карьеры, Наталия вместе с родной старшей сестрой-дизайнером запустила линию одежды Las Oreiro.

Актриса успешна не только в бизнесе, но и в личной жизни: в 2001 году она вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо. В 2012 году у пары родился сын Мерлин-Атаульпа.

Факундо Арана — Иво Ди Карло Рапалло Миранда

Иво — страстный голубоглазый блондин, сын богатых родителей и возлюбленный Милли. Роль в «Диком ангеле» сделала его популярным далеко за пределами Аргентины.

Молодая парочка так полюбилась поклонникам, что они буквально умоляли телеканалы снять новые сериалы с участием Факундо Арана и Наталии Орейро. Просьбы были услышаны и в 2006 году на экраны вышел сериал «Ты моя жизнь».

Сейчас Факундо посвящает себя музыкальной карьере и выступает со своей группой The Blue Light Orquestra, лидером которой является. А вот в кино актер практически не снимается, зато регулярно радует поклонников новыми клипами.

В 2007 году он женился на известной аргентинской модели и телеведущей Марии Сусини, у пары есть трое общих детей.

Лидия Ламайсон — Донна Анхелика де Ди Карло

Мудрая и добрая бабушка Иво, она всегда поддерживала внука, в том числе и в вопросе отношений с Милли. Роль сыграла аргентинская актриса Лидия Ламайсон, легенда театра и кино. Начав карьеру в далеком 1939 году, она отметилась в огромном количестве театральных постановок, снялась в 25 фильмах, но настоящая популярность пришла к ней лишь в очень зрелом возрасте.

В 2012 году, в возрасте 97 лет Лидия Ламайсон скончалась, но до самых последних дней актриса сохраняла здравый ум, феноменальную память и могла с легкостью отработать целый съемочный день.

Виктория Онетто — Аделина «Лина» де Соло

Виктория Онетто сыграла подружку Милагрос — Лину. В сериале девушку зовут «бабочкой» из-за любви к украшениям, на которых изображено насекомое. Изначально Виктория работала на телевидении, а актрисой кино стала случайно.

Сейчас Онетто активно играет в театре. Актриса замужем за аргентинским музыкантом и композитором Хуаном Бласом Кабальеро, в 2006 году у них родилась дочь.

Габриэла Сари — Глория Эспосито

Съемки в «Диком ангеле» стали переломным моментом в карьере Габриэлы Сари. После сериала к ней пришла настоящая популярность, хотя и до этого в фильмографии актрисы было много работ.

Роль Глории — подружки Милли по монастырю — полюбилась не только зрителям, но и продюсерам. Актрису стали приглашать на кастинги и предлагать новые проекты.

Сейчас Габриэла продолжает сниматься в сериалах, играет в театре, занимается вокалом и ведет активную социальную жизнь в интернете. С 2014 года она живет в паре с журналистом Дарианом Шийманом, у них есть маленькая дочь.

Артуро Мали — Федерико Ди Карло

Импозантного главу семейства Ди Карло сыграл именно Артуро Мали. По сюжету он окажется отцом Милли, которого она искала на протяжении всего сериала.

На момент съемок в «Диком ангеле» актер был очень популярен в Аргентине и не раз становился обладателем популярных кинопремий.

Артуро Мали внезапно скончался в 2001 году от сердечного приступа. У него двое взрослых детей.

Вероника Виейра — Виктория «Вики» Ди Карло

Веронике Виейра, сыгравшей избалованную красавицу, младшую дочь в семье Ди Карло, было на момент съемок 30 лет. Девушка никогда не мечтала стать актрисой, у нее не было профессионального образования в этой сфере, но она пошла на кастинг в сериал за компанию с подругой и покорила комиссию. Так началась ее кинокарьера и работа на телевидении.

В настоящий момент актриса практически не снимается в кино, а занимается семьей и записывает музыкальный альбом вместе со своим мужем, известным аргентинским певцом Сильвестре. Они поженились в 1987 года, у пары две взрослые дочери. Вероника крайне редко появляется на публике и новостей о ней практически не найти.

Смотрите по будням в 15:20 на телеканале «Суббота!»

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