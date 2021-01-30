Создатели «Однажды в сказке» вновь снимают сериал со сказочными персонажами

Создатели популярного американского сериала «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Адам Хоровиц вернулись на канал ABC, чтобы заняться новым сказочным проектом. Как сообщает The Hollywood Reporter, картина будет называться Epic («Эпос»). Ее описывают, как романтическую антологию, которая «заново изобретает сказки для новой аудитории». Телеканал уже заказал у известных шоураннеров пилотный эпизод.

Добавим, что ABC принадлежит компании Disney, которая, как известно, знает толк в сказках. В свое время сериал Китсиса и Хоровица стал для нее настоящей «дойной коровой», в нем засветились многие персонажи историй, ранее экранизированных Disney: Белоснежка, Пиноккио, Белль, Капитан Крюк, Робин Гуд, Золушка и многие другие.

Напомним, сериал «Однажды в сказке» был продлен до семи сезонов и выходил с 2011 по 2018 годы. По сюжету, злая королева перенесла персонажей волшебных историй в наш мир, где они вынуждены жить, как обычные люди. Лишь одна девушка может разрушить это проклятие — это дочь принцессы Белоснежки, которая, правда, с самого рождения живет в Бостоне и к магии не имеет никакого отношения.

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