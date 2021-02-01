Звезда «Проводницы» Людмила Загорская о съемках: «Иногда было ощущение, что я побывала в шторме в океане»

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с ней о съемках и сюжетных сюрпризах.

— Людмила, расскажите, чем обусловлен успех первого сезона?

— Когда мы снимали первый сезон, то понимали, что где-то он простоват, но мы делали его с большой любовью и надеялись, что зритель должен это почувствовать.

Фильм пролежал на полке три года, мы уже думали, что он устареет, или что можно было бы снять сейчас немного лучше, но он все-таки вышел и всем понравился. Ко мне часто подходят люди и благодарят за эту душевную картину.

— Проводницы вас узнают, советуют вам что-то?

— Была у меня одна смешная история. Я ехала в поезде с гастролей и на стоянке решила зайти в уборную. Стою и дергаю ручку, а сзади ко мне подошла проводница и говорит: «Людмила, ну вы же как наша коллега должны знать, что туалет закрывается на время стоянки».

Она рассказала, что они с подругами по работе смотрят сериал и очень довольны тем, как достойно я показываю их профессию.

— Вы сами следили за работой проводниц, что-то подмечали для себя перед съемками?

— Мне никто мастер-классов не давал. Я вообще редко езжу в поездах. Я вспоминала из прошлого, и сочиняла свою проводницу и получилось, как мне кажется, довольно убедительно.

— В чем разница первого и второго сезона?

— Когда я пришла на съемочную площадку, у меня возникло ощущение дежавю. Декорации воссоздали с точностью, как в прошлой раз. И интерьер вагона, и мой костюм. А истории станут проще, так как будет больше съемок в вагоне и рассказов героев. Но сериал снова будет про любовь, про отношения, про самое важное в нашей жизни.

— В прошлом сезоне у вас был роман с проводником. Как теперь будут развиваться ваши отношения?

— Так получилось, что у меня было две линии в сериале – это моя подруга буфетчица Валя и мой ухажер Коля. Но в этом сезоне их не будет. Так решили сценаристы. Во втором сезоне у меня появилась новая подружка, новый начальник поезда и новый молодой человек. Я надеюсь, что моя история в этом сезоне тоже будет развиваться.

— Что запомнилось на съемках больше всего?

— Последняя серия первого сезона, когда меня «выпустили на свободу» с героем истории. Так как я все съемочные дни провожу в вагоне, мне было очень приятно, наконец, поработать на натуре. Мы выходили на кладбище, где девушка играла на фортепиано. Это была душевная серия.

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время съемок?

— Для создания иллюзии движущегося поезда актерам было необходимо покачиваться в кадре. Но синхронизировать движения оказалось не так уж просто: первое время я двигалась из стороны в сторону, а мои партнеры – вперед-назад, или наоборот (смеется).

После 12 часов таких беспрерывных пошатываний у меня возникало ощущение, что я провела сутки на маленьком судне во время океанского шторма! Поэтому на съемках оставшихся серий для достижения нужного эффекта покачиваться пришлось уже операторам с камерами.