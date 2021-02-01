Что осталось за кадром сериала «Отпуск»: Демиса Карибидиса забыли в лесу, а Майков купался в ледяной воде

Если сил дожить до весны совсем не остается, а долгожданный отпуск все никак не наступает, то на помощь придет «Отпуск» на ТНТ. С 1 февраля стартует новый комедийный сериал, который поможет перезагрузиться и расскажет, как подготовиться к отдыху на российских курортах.

Teleprogramma.pro узнала интересные подробности со съемок и теперь мы готовы поделиться этими фактами с вами.

О чем новый комедийный сериал «Отпуск»?

Название комедии говорит само за себя — конечно же, про отпуск. Семья северян отправляется в Краснодарский край. Эту поездку Беляевы ждут год, копят деньги, настраиваются и предвкушают, с каким размахом отдохнут в Геленджике. В гостевой дом дяди Бори они приезжают в 11-й раз, но теперь все по-другому. Сам Боря до дрожи влюблен в Мадину, которую увел у крутого местного бизнесмена. Беляевы находятся на грани развода и Сева должен доказать Ларе, что он хороший муж. А вот теща Севы так и ждет, что он подставится.

У подрастающего поколения тоже неспокойно: старший сын северян вдруг надумал сделать предложение дочке дяди Бори. Получается, этот сериал не только про отпуск, но и про любовь, а еще про испытания, которые приходится пройти, чтобы сохранить это чувство.

Как родилась идея

Идея снять народный сериал появилась у сценариста и креативного продюсера Дмитрия Невзорова. С его творчеством зрители ТНТ знакомы по таким проектам, как «Полярный» и «Остров». Продюсерами выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов — создатели множества комедийных и драматических хитов ТНТ.

Авторы вдохновились идеей подарить современным зрителям добрую комедию, которая, очень даже может быть, разлетится на цитаты, как любимая всеми «Кавказская пленница» или «Три плюс два».

Именно последняя картина (история отпуска советского), которая прошла испытание временем, но сохранила свой добрый юмор и атмосферу тепла, будет пересекаться с современным отпуском.

Места и локации

Перед стартом съемок пилота создатели сериала «прочесали» весь округ в поисках идеального места и не нашли локации лучше и выразительнее Геленджика. Основной съемочный процесс занял три месяца, даже карантин не стал помехой: начало съемок совпало с периодом после первой волны коронавируса и снятия ограничений. Именно тогда Краснодарский край стал заполняться туристами со всей России.

Жара была такая, что актеры изнемогали под палящими лучами. Съемочная группа вспоминает, что почти каждый день столбики термометров поднимались до + 35 градусов, не обошлось без солнечных ударов и ожогов.

Кастинг

Кастинг в сериал длился год. «Отпуск» стал первым актерским опытом для двух звезд российского шоу-бизнеса, которых давно любят и знают представители разных поколений: комика и резидента Comedy Club Демиса Карибидиса и Тик-Ток звезды Вали Карнавал.

В роли владельца гостевого дома дяди Бори продюсеры сериала изначально видели именно Карибидиса, он он, в свою очередь, очень серьезно подошел к предложению и переписал свою роль от начала до конца. А Валю пригласили на пробы после того, как продюсеры случайно увидели ее в TikTok – причем еще тогда, когда у девушки не было нескольких миллионов подписчиков.

После успешного прохождения кастинга и утверждения на роль Валя занималась на актерских курсах, чтобы овладеть секретами профессии и лучше вжиться в образ своей героини. Партнерами дебютантов в профессии стали Татьяна Догилева, Павел Майков, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Катрин Асси и другие.

Смешные истории

Вспоминая свой «Отпуск», актеры сразу переходят на смех, на побережье была масса историй, которые не вошли в кадр.

Периодически на площадку попадали туристы. Из-за закрытия границ отдыхающих летом 2020 года на российских курортах было так много, что массовка для съемок порой была естественная, а не подготовленная.

А еще Демиса Карибидиса забыли в вагончике на одной из отдаленных локаций у побережья. Это был бесконечно долгий съемочный день, когда наконец-то прозвучало заветное «Стоп, снято!», актеры поспешили собрать вещи и отправиться в гостиницу. В спешке никто не заметил, что Карибидис не успел выйти из своего вагончика, в итоге вспомнили о нем только по пути в город.

А еще одну забавную историю рассказала Юлия Подозерова в проекте «Загугли звезду». По сценарию она купается с Павлом Майковым. В кадре сцена выглядит очень романтично, но мало кто знает, что вода в этот момент была всего +11 градусов.

«Мы приехали в мае 2019 года в Геленджик. На улице +17. Нас отвезли на какой-то островок, нужно было купаться. Вода +11 градусов, а с собой ничего согревающего: ни пледов, ни пушек тепловых. Мы по сценарию голые заходим в воду. Холодно, нет возможности ничего надеть, все будет видно. На третий дубль у меня уже слезы текут и думаю: «Что же за профессия у меня такая». Губы синего цвета».

Сериал «Отпуск» на ТНТ с 1 февраля в 20:00.

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