«Содержанок» и «Хорошего человека» покажут в Австралии и Новой Зеландии

Сериалы «Содержанки» и «Хороший человек» теперь смогут увидеть и зрители зарубежных стран. Видеосервис START подписал соглашение с французской компанией Oble. Первая сделка уже состоялась — оба сериала смогут посмотреть зрители Австралии и Новой Зеландии. Также права на показ сериала «Содержанки» приобрел один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов – CJE&M.

«Мы пристально следили за проектами START и с самого начала твердо верили в международный потенциал «Содержанок». «Хороший человек» уже дышит им в спину: это невероятно хорошо проработанный и спродюсированный сериал с отличным сценарием, обладающий всеми качествами, которые мы привыкли ожидать от продюсеров START и Yellow, Black and White», — говорит соосновательница Oble Катя Сол.

Сериал «Хороший человек» вышел на START осенью 2020 года, поэтому сделка с Walter Presents стала первым приобретением триллера Константина Богомолова зарубежной платформой.

Напомним, что ранее права на показ «Содержанок» уже приобрели платформа Walter Presents в Великобритании и Ирландии, а также сервис Amazon Prime. 15 октября 2020 года было объявлено о старте съемок третьего сезона «Содержанок», режиссером которого стал Юрий Мороз. Премьера третьего сезона намечена на первое полугодие 2021 года.

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