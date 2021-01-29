«Моя мама»: интересные факты о новом турецком сериале со звездами «Великолепного века»

С 6 февраля на телеканале Dомашний начинается показ многосерийной турецкой мелодрамы «Моя мама». Журналисты Телепрограмма.pro собрали самые интересные факты о душераздирающей истории учительницы Зейнеп и ее маленькой подопечной Мелек.

Однажды Зейнеп замечает у одной из своих учениц Мелек синяки на руках. Многое становится понятным после знакомства с мамой Мелек. Постепенно Зейнеп узнает все больше подробностей о реальной жизни девочки и решает спасти ее от домашнего насилия…

1. Исполнительница главной женской роли – учительницы и фотографа Зейнеп, актриса Джансу Дере — хорошо знакома зрительницам по работе в исторической саге «Великолепный век». Там она сыграла прекрасную персиянку по имени Фирузе, которая появилась в гареме Султана Сулеймана и настолько очаровала грозного правителя, что Хюррем-султан испугалась потерять свое место любимой жены.

Тогда Джансу Дере доказала, что при своей женственной нежной внешности способна играть сильных духом героинь, которые отчаянно борются за то, что считают своим и не боятся никаких сложностей на пути к цели.

2. Джансу Дере имеет редкое образование для актерской среды – она археолог, закончила стамбульский университет. Родилась актриса в Анкаре. В юности Дере работала моделью, а также становилась победительницей в престижных конкурсах красоты – позволял рост в 180 см. Занималась балетом и активными видами спорта.

Джансу Дере не замужем, несмотря на свой возраст – 40 лет. Ей периодически приписывают романы с известными бизнесменами, актерами и продюсерами, но сама она предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне.

3. Главную роль – маленькой девочки Туче, которую избивает отчим — сыграла талантливая актриса Берен Гекйылдыз. Она родилась в 2009 году, и хотя Берен всего 11 лет, ее фильмография могла бы составить честь любой опытной актрисе.

Папа девочки работает инженером, а мама посвящает все время карьере дочери. Малышка снимается в кино с 6 лет, а два года назад получила награду на престижной турецкой кинопремии как «Лучшая детская актриса года». Также Берен профессионально занимается гимнастикой и плаванием.

4. Сериал «Моя мама» является ремейком знаменитого японского проекта «Мама». Также был снят российско-украинский ремейк «Выбор матери», который телеканал Dомашний показывал в прошлом году.

5. Главную мужскую роль в сериале играет известный турецкий актер Джан Нергиз – голубоглазый красавец, ростом 1.93 см. Актер знает 6 языков, в том числе и русский, работал моделью и объездил весь мир.

Его герой – журналист, который помогает Зейнеп вместе с девочкой спасаться от врагов. Как утверждает сам актер, ради роли в сериале «Моя мама» он отказался от всех других проектов. А все потому, что видит в этой картине важную социальную тематику. К тому же, его бабушка была журналисткой, и он всегда относился с симпатией к этой профессии. Бабушка много помогала внуку при работе над ролью, поэтому Нергиз искренне уверен, что эта работа – одна из лучших в его карьере.

6. Джан Нергиз счастливо женат на турецкой модели и актрисе сербского происхождения Джелене Милославжевич. У пары подрастает маленькая дочка, а между собой супруги договорились, что не будут расставаться надолго, даже если того потребует актерская профессия. Кстати, Джан не стал просить жену принять ислам, так что в этой семье все религии равны.

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