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По «Игре престолов» планируется снять мультсериал для взрослых

Канал HBO ведет переговоры со сценаристами для нового проекта.

По «Игре престолов» планируется снять мультсериал для взрослых
«Игра престолов» закончится еще не скоро. Фото: globallookpress.com

Компания WarnerMedia и канал HBO хотят выжать еще больше прибыли из вселенной «Игры престолов». После завершения культового сериала киношники запланировали уже два приквела об истории Вестероса. И вот появилась новость о том, что у них в разработке появился еще и мультсериал.

Как сообщают источники издания The Hollywood Reporter, на данном этапе проходят встречи со сценаристами, чтобы определиться с автором будущего проекта. Но никаких сделок заключено еще не было. Тем временем у HBO продолжает действовать контракт с писателем Джорджем Мартином, а значит, вместе они будут стараться расширять киновселенную «Игры престолов», в которой гораздо больше историй, чем уже было показано зрителям.

Сообщается, что новый сериал станет анимационной драмой, однако детям не стоит радоваться. Эта картина должна быть выдержана в духе оригинального сериала — с сексом, жестокостью и запутанным сюжетом. Поэтому мультфильм будет снят, что называется, для взрослых.

Добавим, что такой же стратегии HBO придерживается и в отношении своих прав на «Гарри Поттера». По вселенной волшебников тоже планируются новые проекты, уже после «Фантастических тварей».

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