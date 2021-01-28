По «Игре престолов» планируется снять мультсериал для взрослых

Компания WarnerMedia и канал HBO хотят выжать еще больше прибыли из вселенной «Игры престолов». После завершения культового сериала киношники запланировали уже два приквела об истории Вестероса. И вот появилась новость о том, что у них в разработке появился еще и мультсериал.

Как сообщают источники издания The Hollywood Reporter, на данном этапе проходят встречи со сценаристами, чтобы определиться с автором будущего проекта. Но никаких сделок заключено еще не было. Тем временем у HBO продолжает действовать контракт с писателем Джорджем Мартином, а значит, вместе они будут стараться расширять киновселенную «Игры престолов», в которой гораздо больше историй, чем уже было показано зрителям.

Сообщается, что новый сериал станет анимационной драмой, однако детям не стоит радоваться. Эта картина должна быть выдержана в духе оригинального сериала — с сексом, жестокостью и запутанным сюжетом. Поэтому мультфильм будет снят, что называется, для взрослых.

Добавим, что такой же стратегии HBO придерживается и в отношении своих прав на «Гарри Поттера». По вселенной волшебников тоже планируются новые проекты, уже после «Фантастических тварей».

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