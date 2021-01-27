Первые кадры восьмого сезона «Склифосовского»: возвращение Виторгана и спасение Брагина

В распоряжении Teleprogramma.pro появились фотографии из нового сезона.

Новый сезон сериала «Склифосовский» обещает быть еще более драматичным, чем остальные. Потому что главная тема – это личная драма героя Максима Аверина.

Доктору Брагину диагностировали рак и все будет направлено на то, чтоб спасти его. Жена Брагина Марина Нарочинская (Мария Куликова) поставит на уши всю современную медицину.

Доктор Павлова (Елена Яковлева) все же оставит должность заведующей отделения. Но продолжит работать хирургом.

В отношения Ольги (Евгения Дмитриева) и Куликова (Константин Юшкевич), кажется, снова вернется любовь.

А вот муж Нины (Анна Якунина) Неклюдов (Андрей Барило) – подкинет очередные неприятные сюрпризы. И вторая беременность снова станет для нее настоящим вызовом.

В отделении появляются новые сотрудники: стажеры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн) с рвением приступают к работе.

И главная вишенка на торте: в сериал возвращается актер Иммануил Виторган! Доктор Бреславец он же главврач, фигурировал в «Склифосовском» в первых сезонах, но покинул сюжет в связи в плохим состоянием здоровья.

В сериале также появится Народная артистка России Нина Усатова. Она сыграет директора турбазы, куда отправляются на отдых врачи «Склифа».

В новом сезоне помимо личных драм нас ожидают землетрясения, пожары и взрывы. И главным героям предстоит спасать жизни в экстремальных условиях.