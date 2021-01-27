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Первые кадры восьмого сезона «Склифосовского»: возвращение Виторгана и спасение Брагина

В распоряжении Teleprogramma.pro появились фотографии из нового сезона.

Первые кадры восьмого сезона «Склифосовского»: возвращение Виторгана и спасение Брагина
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

Новый сезон сериала «Склифосовский» обещает быть еще более драматичным, чем остальные. Потому что главная тема – это личная драма героя Максима Аверина.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

Доктору Брагину диагностировали рак и все будет направлено на то, чтоб спасти его. Жена Брагина Марина Нарочинская (Мария Куликова) поставит на уши всю современную медицину.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

Доктор Павлова (Елена Яковлева) все же оставит должность заведующей отделения. Но продолжит работать хирургом.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

В отношения Ольги (Евгения Дмитриева) и Куликова (Константин Юшкевич), кажется, снова вернется любовь.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

А вот муж Нины (Анна Якунина) Неклюдов (Андрей Барило) – подкинет очередные неприятные сюрпризы. И вторая беременность снова станет для нее настоящим вызовом.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

В отделении появляются новые сотрудники: стажеры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн) с рвением приступают к работе.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

И главная вишенка на торте: в сериал возвращается актер Иммануил Виторган! Доктор Бреславец он же главврач, фигурировал в «Склифосовском» в первых сезонах, но покинул сюжет в связи в плохим состоянием здоровья.

В сериале также появится Народная артистка России Нина Усатова. Она сыграет директора турбазы, куда отправляются на отдых врачи «Склифа».

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

В новом сезоне помимо личных драм нас ожидают землетрясения, пожары и взрывы. И главным героям предстоит спасать жизни в экстремальных условиях.

Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»
Кадр из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Фото: канал «Россия 1»

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«Склифософский»Максим АверинМаксим Аверин последние новостиМария КуликоваМария Куликова последние новостиЭммануил Виторган