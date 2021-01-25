Мистика, карма и другие тайны со съемок сериала «Полет»

Эта картина стала последней, в которой успел сыграть Михаил Ефремов. Кстати, его герой тоже страдает от пагубных зависимостей.

25 января в 21:00 на ТНТ премьера – психологическая драма «Полет». Это авторский сериал Петра Тодоровского-младшего со звездной россыпью персонажей.

Оксана Акиньшина, Михаил и Никита Ефремовы, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Евгения Добровольская и другие актеры блеснут на экране.

Перед премьерой Teleprogramma.pro узнала подробности съемок.

О чем кино?

Команда юристов крупной фирмы должна лететь в командировку, но уже в аэропорту они понимают, что секретарша перепутала рейсы.

В адрес недалекой сотрудницы летят миллионы проклятий, но ровно до того момента, пока в эфире не появляется экстренный выпуск новостей. Самолет, на котором должны были лететь юристы, разбился. Выживших нет.

С этого момента история разворачивается совсем по иному сценарию. Почему каждому из героев был дан шанс избежать смерти, как они воспользуются полученной привилегией свыше и не приведет ли это к еще большей катастрофе?

Последний «Полет» Михаила Ефремова

Роль юриста Игоря Жабенко стала последней для Михаила Ефремова. Талантливый работник, но в душе глубоко несчастный человек, одержимый зависимостями и тянущий за собой страшный груз прошлого.

Вы тоже видите параллели с реальной судьбой актера? Все возможно. Картина оставляет место для размышлений на тему предначертанного пути. Хотя авторы идеи уверяют, что все совпадения совершенно случайны.

В творческой карьере отца и сына Ефремовых «Полет» стал четвертой картиной, где они работали вместе. До этого Михаил и Никита снимались в «Оттепели», документальном фильме «Маяковский» и семейной комедии «Тетушки». Но в фильме Тодоровского-младшего Никита впервые сыграет начальника Михаила Ефремова.

Зато с еще одним партнером по сериалу и бывшей женой Евгенией Добровольской Михаил Ефремов сыграл уже в шестнадцатый раз – их персонажи в «Полете» связаны сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

Химия Павла Табакова и Юлии Хлыниной

А про эту пару упорно ходят слухи, что химия между ними не только на экране, но и в реальной жизни. Возможно, что-то в этом есть, но никаких доказательств данные домыслы не имеют.

Остается только наслаждаться талантливой игрой и строить догадки. Тем не менее, каждый раз, когда Павел Табаков и Юлия Хлынина появляются вместе в кадре, происходит настоящая магия. Между актерами словно проскакивают искры чего-то недосказанного и едва уловимого глазу.

«Полет» — не первая их совместная работа. До этого они сыграли в «Колл-центре» «Дуэлянте», «Это так работает» и «Счастье – это…».

С чувством, с толком, с расстановкой

В «Полете» восемь серий, но снимали их два года. Срок очень нетипичный для такого формата. И дело вовсе не в пандемии и ограничениях, они, как раз, никак не повлияли на работу.

Когда коронавирус взял засилье в России, съемки были завершены, дело оставалось за постпродакшеном. А долго получилось потому, что к работе подошли основательно и вдумчиво.

«Сначала снимали пилот, потом цикл, потом экспедиция и досъемы, — рассказывает Петр Тодоровский. — Кастингом мы занимались долго и вдумчиво. Кино актерское, ошибиться мы не имели права».

В картине сотни различных локаций, многие приходилось искать во время съемок. К тому же, сложности добавили внутренние характеристики каждого персонажа, их тоже пытались отразить с помощью окружающей среды. Для этого съемочная группа перебиралась с места на место много раз.

99% натуральные съемки

В современном телепроизводстве принято работать в павильонах – это дешево и удобно, одну и ту же локацию можно трансформировать в несколько съемочных мест.

Но в «Полете» решили сделать выбор в пользу «натуральных» съемок и 99% сериала снято в реальных местах.

«В павильоне, если я не ошибаюсь, у нас была всего полсмены досъемок», — отметил Петр Тодоровский.

Одной из локаций стал аэропорт, причем работа велась без перекрытия зала вылета. Люди, которые движутся на заднем плане – это реальные пассажиры, спешащие на свои рейсы.

Часть материала отснято на взлетной полосе, в лесах и на побережье. Одной из самых любопытных локаций стал советский пионерлагерь, который сейчас находится в запустении. Здесь снимали сцены, которые зрители увидят в самом начале сериала – когда группа окровавленных людей сидит в кругу.

«Хочется верить, что зрители оценят такой подход к созданию сериала – ведь он снят по кинематографическим заветам, с вниманием к деталям», — заключил Тодоровский.

Сериал «Полет» 25 января в 21:00 на ТНТ и видеосервисе PREMER.

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