Какие громкие сериалы выйдут в феврале 2021 года

Мы продолжаем следить за мировыми новинками.

«Отпуск», 1 сезон

В ролях: Демис Карибидис, Павел Майков, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Татьяна Догилева, Катрин Асси, Валентина Карнаухова, Арарат Кещян и другие.

Это комедия, которая перенесет зрителей из морозных будней в солнечный Геленджик. Семья Беляевых в 11-й (!) раз приедет отдыхать на Черное море, где их ждут большие перемены. Жена Лара устала ухаживать за Севой, как за ребенком. И они бы обязательно развелись, если бы не одно «но».

Где смотреть: на ТНТ, с 1 февраля

«Склифосовский», 8 сезон

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.

Восьмой сезон культовой медицинской драмы будет держать зрителей и актеров в напряжении. Сотрудников главного института скорой помощи ждет проверка на прочность. На долю доктора Брагина (Максим Аверин) выпало непростое испытание, он впервые оказывается по ту сторону своей профессии. Строптивый хирург теперь пациент, а спасти его может жена и коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова). Но готов ли Брагин?

Где смотреть: на «России», с 1 февраля

«Коронер», 3 сезон

В ролях: Роджер Кросс, Серинда Свон, Эрик Брюно, Эрен Кассам, Тамара Подемски и другие.

Это детективная драма. Основные события в сериале разворачивают в канадском Торонто. В городе происходят загадочные убийства. И местный детектив (коронер) ищет след преступника.

Где смотреть: на CBC, с 3 февраля.

«Улица светлячков», 1 сезон

В ролях: Бо Гарретт, Сара Чок, Роан Кертис, Кэтрин Хайгл, Бен Лосон, Алиса Сковбай и другие.

Сериал расскажет о двух женщинах, которые на протяжении многих лет остаются неразлучными подругами. Одна из них – скромная домохозяйка, а вторая – энергичная журналистка. На их долю выпадает много трудностей, с которыми им предстоит побороться.

Где смотреть: на Netflix, с 3 февраля.

«Великий уравнитель», 1 сезон

В ролях: Куин Латифа, Адам Голдберг, Крис Нот и другие.

Это американский детектив, главная героиня которого – мать одиночка. Женщина разведена и воспитывает дочь-подростка. Ее прошлое – полно загадок. Но, несмотря на «скелеты в шкафу», она помогает нуждающимся людям необычными способами.

Где смотреть: на CBS, с 7 февраля.

«Клариса», 1 сезон

В ролях: Ребекка Бридс, Рауль Банеджа, Кэйтлин Кромуэлл, Эрика Андерсон, Джейн Эткинсон и другие.

Это продолжение культового фильма «Молчание ягнят». Авторы киноленты решили показать знакомых зрителям персонажей спустя год после событий. Но теперь главную роль получила Кларисса Старлинг.

Теперь она станет полноценным героем, который готов гоняться за жестокими убийцами и маньяками. И все это после историй, связанных с Буффало Биллом и Ганнибалом Лектером.

Где смотреть: на CBC, с 11 февраля.

«Батя», 1 сезон



В ролях: Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Стас Старовойтов, Диана Енакаева, Севастьян Бугаев, Елена Лядова и другие.

Это история о путешествии взрослого героя к своему Бате — суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди. Мальчик по имени Макс считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол.

Где смотреть: на ТНТ, с 23 февраля.

«Снегопад», 4 сезон

В ролях: Идрис Демсон, Картер Джосс, Риос Эмили и другие.

Это криминальная драма, которая рассказывает о событиях, произошедших в 80-х годах в Лос-Анджелесе, когда город захлестнула кокаиновая эпидемия. Сюжет разворачивается от лица нескольких персонажей, которые каким-то образом связаны между собой

Где смотреть: на FX, с 24 февраля.

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