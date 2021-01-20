Кирилл Сафонов и Анна Снаткина снова сыграют жениха и невесту в новом сериале

В Ростове-на-Дону идут съемки нового остросюжетного сериала канала НТВ «Криминальный доктор». Главные роли исполняют Кирилл Сафонов и Анна Снаткина.

По сюжету, талантливый нейрохирург спасает пациента, но на следующий день узнает, что тот мертв. Пытаясь разобраться в причинах произошедшего, врач попадает в круговорот событий, которые сначала приводят его в СИЗО, а потом в криминальную банду. В новой среде доктор быстро понимает, что человеческая жизнь, которую он всегда считал бесценной, оказывается, не стоит ничего. Главному герою предстоит не только выйти из группировки живым, но и забрать оттуда своего сына, которым он раньше не занимался.

Сафонова эта роль заинтересовала именно амплитудой превращения персонажа.

«Человек может измениться всегда, нужно лишь постараться. Особенность и отличительная черта моего героя заключается в золотой, но «холодной» голове — он уникальный профессионал, но никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его перерождением», — поделился актер.

Снаткина же сыграла невесту главного героя и его единственную поддержку. Однако этот персонаж в сериале является антагонистом.

«У моей героини, как бы это банально не звучало, сложная личная жизнь. К тому же, у нее есть некий порок, с которым она борется. Что это за порок пока сказать не могу — зритель увидит на экране. Она — женщина неординарная и нестандартная. Надеюсь, эта роль станет приятным сюрпризом для зрителей, и они смогут увидеть меня с другой стороны», — говорит Анна.

Интересно, что ранее она уже играла невесту героя Сафонова — в сериале «Татьянин день» 2007 года.

Новый сериал будет состоять из 10 эпизодов. Известно, что к актерскому составу присоединились Игорь Жижикин, Михаил Горевой и Татьяна Колганова.

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