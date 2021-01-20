«Во имя нее давайте будем храбрыми»: истребительнице вампиров Баффи исполнилось 40 лет

19 января истребительнице вампиров Баффи исполнилось 40 лет. Согласно сюжетам фильма и сериала про эту отважную девушку она родилась в 1981 году. Исполнительница роли Сара Мишель Геллар не смогла обойти круглую дату стороной и поздравила своих поклонников с юбилеем. По словам актрисы, в наследии Баффи есть то, что может помочь нам пережить нынешние суровые времена.

«Она учила, что самое трудное на свете — это жить в нем. Так что во имя нее давайте будем храбрыми. И жить. Возможно, мы не привыкли к такому образу жизни, но давайте найдем в нем красоту. Так мы все сможем жить долго и безопасно», — написала Сара в Instagram, опубликовав кадр из пилотного эпизода сериала про Баффи.

Актриса призналась, что не может поверить в то, что ее культовому персонажу уже 40 лет, хотя самой Геллар в 2020 году стукнуло 43. Она уже несколько лет не снимается в большом кино и лишь иногда участвует в сериалах и телепроектах. Женщина растит дочь и сына, которым сейчас 11 и 8 лет соответственно. Лишь недавно звездная мама разрешила наследникам посмотреть сериал «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003), сочтя их достаточно взрослыми. Она призналась, что не ожидала такого интереса детей к старому шоу.

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