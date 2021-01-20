Netflix снял кинематографический сериал по мультфильму «Клуб Винкс»

Поколение, смотревшее по ТВ мультсериал «Клуб Винкс», выросло, и теперь ему нужны более взрослые истории. Студия Netflix сняла кинематографический сериал о юных феях, обучающихся в школе волшебства. В Сети уже доступен русскоязычный трейлер этой картины. Она будет называться «Судьба: сага Винкс».

Судя по ролику, завязка сюжета ожидается такой же, как и в мультфильме. Несколько девушек-фей поступают в магическую школу в ином мире, чтобы освоить магию стихий. Вот только у этого учебного заведения есть свои темные тайны, которые ставят жизни учениц под угрозу. Очень похоже на «Гарри Потттера», не находите?

Главной героиней стала фея Блум, что выросла в мире людей. Ее играет молодая актриса Эбигейл Коуэн. Подающую надежду волшебницу и ее подруг Стеллу, Музу, Аишу, Беатрикс и прочих ожидают загадочные монстры и встречи с парнями, которые учатся по соседству. И да, этот сериал уже не для детей, он рассчитан на взрослую аудиторию.

Кстати, создатель «Клуба Винкс» Иджинио Страффи не скрывал, что для этого мультфильма он соединил сюжетные элементы «Сейлор Мун» и «Гарри Поттера», а героинь сделал похожими на кукол «Барби» — ну просто полный набор гарантированной популярности. Добавим, что аниматор выступил продюсером нового сериала.

Первый сезон состоит из шести эпизодов по часу длиной. Его начнут транслировать на Netflix с 22 января.

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