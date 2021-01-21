«Бывшие», «Дикинсон» и другие громкие сериалы января 2021 года

Какие-то картины уже вышли, а какие-то только планируются.

Не знаете, чем занять себя холодными зимними вечерами? Смотрите сериалы! Тем более, в последние годы их делают качественными.

Мы решили рассказать вам о новинках января 2021 года. Какие-то сериалы уже вышли в интернете и их можно найти. А премьеры некоторых только планируются. Впрочем, давайте подробнее.

«Настя, соберись!», 1 сезон

Помните мультфильм «Головоломка», где у девочки в голове жили эмоции в обличии людей? При помощи вот такой игровой манеры, создатели решили объяснить детям и их родителям, почему они радуются, злятся, грустят и так далее.

Так вот новый сериал «Настя, соберись!» — это русская версия «Головоломки» с красавицей Любовью Аксеновой в главной роли.

Где смотреть: с 3 января на Кинопоиске.

«Необыкновенный плейлист Зои», 2 сезон

Главная героиня сериала – программистка Зои, которой сделали МРТ и она (о чудо!) начала читать мысли других людей.

Да, Мэл Гибсон, снявшийся в фильме «Чего хотят женщины», перекрестился. Вот только Зои (чтобы не расстраивать Гибсона, видимо) читает мысли всех людей, не только женщин и видит их как номера из мюзиклов.

Во втором сезоне будет еще больше музыки, танцев и сомнений героини Джейн Леви. Она так и не может решить. С кем ей встречаться — Максом или Саймоном.

Где смотреть: с 6 января на NBC.

«Дикинсон», 2 сезон

Это продолжение истории про феминистку Эмили Дикинсон, которая живет в США в XIX веке и борется за права женщин. Во втором сезоне она также продолжит бунтовать против общества.

Кстати, сестру главной героини играет россиянка Анна Барышникова — дочь знаменитого танцовщика и актера Михаила Барышникова.

Где смотреть: с 8 января на Apple TV+

«Люпен», 1 сезон

В сериале рассказывается про французского Робин Гуда Арсена Люпена, который грабит богатых и раздает деньги бедным.

В принципе, сюжет не нов, уж кто только не снимал про это фильмы. Но это же Netflix! Поэтому смотреть надо, удивят.

Где смотреть: с 8 января на Netflix.

«Дом с прислугой», 2 сезон

Это ужастик про молодую семью, в которой умирает младенец. Дабы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын.

Как принято в фильмах ужасов, кукла оживает и начинает творить страшные истории. В общем, этот сериал для любителей пощекотать себе нервы.

Где смотреть: с 15 январ на Apple TV+.

«Бывшие», 3 сезон

Это продолжение истории о наркоманке Яне (Любовь Аксенова) и психологе Илье (Денис Шведов). Каждый из них прошел трудный путь — наркотики, клиники, несчастная любовь, несчастный брак, снова наркотики. Будут ли они вместе?

Кстати, в третьем сезоне сыграет певица Полина Гагарина.

Где смотреть: с 21 января на START.

«Зачарованные», 3 сезон

Это мистический сериал про сестер-ведьм и их приключения. В новом сезоне появится трансгендерный персонаж, которого сыграет Дж. Дж. Хоукинс.

Где смотреть: с 24 января на The CW.

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