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Хабенский и Бурковский против бандитов: показаны первые кадры сериала «За час до рассвета»

Премьера триллера состоится в 2021 году.

Хабенский и Бурковский против бандитов: показаны первые кадры сериала «За час до рассвета»
Константин Хабенский и Андрей Бурковский в сериале «За час до рассвета». Фото: стоп-кадр из тизера сериала.

18 января в Сети появился тизер остросюжетного триллера канал НТВ с Константином Хабенским и Андреем Бурковским «За час до рассвета».

Сюжет это картины развернется в 1946 году. Вернувшийся с фронта молодой лейтенант идет работать в милицию и попадает под начальство гениального сыщика по прозвищу Сатана. Вчерашний армеец берется разобраться с бандой, которой руководит скользкий преступник по кличке Клещ. Но в криминальном мире все оказывается гораздо сложнее, чем на войне. Трудно понять, кто здесь друг, а кто — враг. Сериал обещает бить жестоким и взрослым во всех отношениях.

В актерском составе также значатся Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Артур Ваха, Агния Дитковските, Александра Флоринская и другие. Режиссер — Игорь Зайцев. Дата показана на НТВ пока неизвестна, но еще до телепремьеры картину покажут видеосервисы more.tv и Wink.

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