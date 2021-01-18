Премьера сериала «Отпуск» с Валей Карнавал и Демисом Карибидисом состоится 1 февраля

Премьера семейной комедии «Отпуск» на телеканале ТНТ состоится уже 1 февраля. Дебютом в картине отметились комик и резидент Comedy Club Демис Карибидис и популярной TikTok-блогер Валя Карнавал. Также в сериале снялись Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин и другие.

«Это семейный ситком, интересный к просмотру абсолютно для всех возрастов. Действие разворачивается на юге, в Геленджике, куда мой герой уже 11 раз вместе с женой и детьми приезжает из Северодвинска в гости к семье, с кардинально другой ментальностью, культурой, темпераментом, и поведением», — сказал Павел Майков.

Идея снять народный сериал для всей семьи о том, как россияне проводят летний отпуск, появилась у сценариста и креативного продюсера Дмитрия Невзорова. С его творчеством зрители ТНТ знакомы по комедийным сериалам «Полярный» и «Остров».

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