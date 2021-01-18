«Отец бы гордился»: голливудский актер Дуэйн Джонсон выпустит сериал о своем взрослении

17 января самый высокооплачиваемый актер Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в Instagram тизер сериала, посвященного его биографии: от детства до решения заняться реслингом. Самого мужчины в кадре не будет, он участвует лишь голосом, зато его сыграли три разных человека — в 10, 15 и в 18 лет. Ситком называется Young Rock («Юный Скала»), его начнут показываться на американском канале NBC с 16 февраля.

В своем посте актер отметил, что сериал ярко покажет его пубертатный период, а также веселую историю о том, как он стал магнатом текилы в 10-летнем возрасте.

«Не могу дождаться, чтобы рассмешить вас и ваши семьи и поделиться некоторыми жизненными уроками, которые я усвоил на этом пути», — иронично написал Дуэйн.

Большой фигурой в новом сериале будет отец будущей кинозвезды — рестлер Рокки Джонсон. Ровно год назад он умер в возрасте 75 лет, и сейчас «Скала» жалеет, что его родитель не увидит этого веселого шоу.

«Я действительно хочу, чтобы мой отец был рядом и увидел это. Мужики, он бы гордился», — пишет 48-летний актер.

Ранее Джонсон рассказал о своей юности. По словам актера, он уже в 15 лет был обладателем огромного роста и усов, из-за чего одноклассники и учителя думали, что он — полицейский под прикрытием. Вероятно, этот забавный момент тоже нашел отражение в новом сериале.

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