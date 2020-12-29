Новый проект создателей «Игры престолов» остановило реальное отравление

Представитель китайской компании, снимавшей сериал для Netflix, подозревается в добавлении яда в чай своему боссу.

Создатели нашумевшей «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс столкнулись в своей работе с реальным отравлением. Вот вам и средневековые страсти.

Талантливая парочка работала на новым проектом Netflix — научно-фантастическим сериалом «Задача трех тел», экранизацией популярного романа китайского писателя Лю Цысиня. Непосредственно съемками занималась китайская компания Yoozoo Group, и вот проект оказался заморожен, потому что один руководитель данной структуры якобы отравил другого.

Как сообщает New York Post, заведующий отделом кино и телевидения Yoozoo Group Сю Яо арестован как подозреваемым по делу об убийстве президента компании и исполнительного продюсера сериала Лина Ци. Последний был госпитализирован после отравления в середине декабря, а на днях скончался в больнице. Следователи установили, что яд был подмешан в чай, который выпил мужчина, расследование продолжается. Производство «Задачи трех тел», соответственно, остановилось.

Добавим, что упомянутая китайская компания занималась производством видеоигр по вселенной «Игры престолов». Неужели предполагаемый вдохновлялся популярным сериалом?

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