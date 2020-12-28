Сериал «Теория вероятности» с Максимом Матвеевым покажут только на платформе «Смотрим»

На видеоплатформе ВГТРК «Смотрим» появится первый эксклюзивный сериал. С 1 января только для пользователей этого сервиса станет доступен остросюжетный многосерийный фильм «Теория вероятности».

По сюжету чтобы спасти брата, молодой талантливый математик придумывает схему, которая позволяет обыграть казино. Узнав о талантах парня, боссы игорного бизнеса нанимают его для вычисления шулеров. Главный герой не успевает опомниться, как попадает в мир роскоши и криминальных страстей, где игра с большими ставками всегда идет не по правилам.

Режиссером картины выступил Юрий Мороз. В главных ролях: Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов и Александра Ребенок.

Добавим, что бесплатная платформа «Смотрим» доступна и в приложениях для iOS, Android и iPad.

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