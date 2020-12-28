«Бывшие»: Полина Гагарина снялась в откровенной сцене в новом сезоне популярного сериала

В новом сезоне сериала «Бывшие» появится Полина Гагарина. Певица сыграла роль успешной писательницы Лены. На ее роль рассматривались многие актрисы, но генеральный продюсер Алексей Троцюк решил пригласить именно Полину. По его словам, они отлично сработались, ведь у Гагариной есть актерское образование. По замыслу сценаристов, в сериале «Бывшие-3» будет много откровенных сцен. В одной из них появится и Гагарина.

«Будет много откровенных сцен — достаточно на восемь серий. Актеры относятся к таким эпизодам по-разному. Кто-то снимается в них легко и играючи, кому-то они даются сложнее. Конечно, когда артиста окружает большое количество людей, возникает определенный дискомфорт», — рассказал порталу Teleprogramma.pro режиссер Иван Китаев.

Премьера сериала «Бывшие-3» состоится 21 января на видеосервисе Start.

Смотрите также: