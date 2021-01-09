Как снимали новый сезон сериала «Миша портит все»

На страже русского языка

Все мы не раз слышали стоны артистов: мол, в пандемию работы нет, роли не дают, на съемки не зовут… Не верьте — роли есть! Но, конечно, не для всех, а только для самых ярких и талантливых. Впрочем, что я только о себе да о себе? Вот, к примеру, Михаил Галустян, звезда сериала «Миша портит все» — у него тоже с работой все в порядке. Как говорится, пандемия пандемией, а съемки второго сезона «Миши…» — по расписанию!

Напомним, в сериале, который выходит на СТС, артист играет, по сути, самого себя — энергичного Мишу Галустяна, обладающего широкими познаниями в самых разных областях и неукротимым стремлением этими познаниями делиться.

Скажем, приходит человек в магазин бытовой техники купить стиралку, только начинает заглядываться на товары под вывеской «Распродажа», а Миша тут как тут — поведает о секретных технологиях ретейла, расскажет, всегда ли то, что продается якобы с крутыми скидками, стоит своих денег. Покупателю таким образом герой Галустяна поможет, а вот ушлому продавцу статистику подпортит.

Разумеется, при всем уважении к эрудиции Михаила опираться только на свои знания он не может, поэтому регулярно обращается к экспертам. Именно такого эксперта мне и предложили сыграть. С

просите, какое отношение журналист имеет к стиралкам? Конечно, никакого! Но историями с бытовой техникой сериал не ограничивается и охватывает все сферы человеческой деятельности, где нам порой не хватает знаний и требуется помощь профессионалов. В одном из эпизодов второго сезона в центре внимание окажется молодой парень — милый, обаятельный, но чертовски косноязычный.

Парню хочется сделать предложение своей девушке, а он и двух слов, тем более романтичных, связать не может. Срочно требуется помощь Миши, а ему, в свою очередь, спешит на подмогу ваш покорный слуга. Пропуском на роль эксперта стали журналистский опыт плюс диплом учителя русского языка и литературы.

Обнимашки под запретом

Съемки проходили в здании добролюбовской библиотеки, старейшей в Москве — здесь по задумке Миша вправляет мозги своему подопечному и встречает эксперта. Помещение библиотеки уютное, но не самое просторное, и соблюдать дистанцию членам большой съемочной группы (актеры, режиссеры, операторы, осветители, гримеры и пр.) здесь непросто. Разумеется, все в масках — лишь тем, кто попадает в кадр, позволяется временно снять защитный аксессуар. Внесла пандемия коррективы и в сюжет: в частности, мой персонаж должен был при встрече с Михаилом его обнять. Из соображений безопасности обнимашки из сценария выбросили, предложив эксперту просто помахать Галустяну.

Итак, помахали друг другу, сели за стол и повели неторопливую беседу о необходимости уважать русский язык и повышать словарный запас. Однако, если ты собрался стать актером, хорошего словарного запаса будет мало — нужно еще и память тренировать.

Увидев количество реплик, которые нужно с непринужденным видом произнести в кадре, я, признаться, слегка опешил — это как же я всю эту красоту запомню?! Да, опыт съемок в сериалах у меня был, но чаще всего реплики мои ограничивались фразами в стиле «Кушать подано!». А тут — куча текста, к тому же идущего не единым блоком, а разбитого по микроэпизодам — только успевай вспоминать, когда и что произносить. И в конце, в качестве вишенки на торте, — сложнейшая конструкция, выглядящая так: «Грамматика финского языка вышла из периода агглютинации и могла войти во флексионное русло вместе с санскритом».

Именно эти умные слова мне предстояло зазубрить и без запинки произнести — если не с первого, то хотя бы с третьего раза. Каково? А я-то наивно полагал, что самое сложное в актерской профессии — раздавать автографы…

На помощь неожиданно пришел… Галустян! Вышеупомянутая сложносочиненная конструкция по сценарию должна была стать частью хитрой, разложенной на несколько частей шутки — в принципе на бумаге это и впрямь выглядело забавно. Но, услышав шутку живьем, Михаил Сергеевич вынес вердикт: «По-моему, не смешно…» И авторитет звезды сработал: шутку забраковали и выбросили из сценария, избавив бедолагу-эксперта от необходимости вбивать в работающую на пределе память агглютинацию и флексионное русло.

И кто после этого скажет, что Миша портит все? Да он не портит, он только улучшает! Спасибо вам, дорогой товарищ Галустян! В этот момент очень захотелось с благодарностью Михаила обнять — к счастью, вовремя вспомнил, что обнимашки из сценария тоже выкинули…

«Миша портит все», новый сезон

С 11 января, с понедельника по четверг в 19:00

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