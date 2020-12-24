На экспорт: в Польше появится свой аналог сериала «Универ. Новая общага»

В Польше снимут свою версию российского сериала «Универ. Новая общага». Канал ТНТ сообщил, что компания «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» продала права на адаптацию комедийного ситкома польским коллегам из Tako Media. Ожидается, что те выпустят свой телесериал уже в сентябре 2021 года.

Напомним, что речь идет об одном из самых успешных и долгоиграющих комедийных проектов в истории российского ТВ. Изначально он назывался «Универ» и был посвящен жизни пятерых студентов в общежитии. Премьера состоялась на канале ТНТ 25 августа 2008 года. В 2011 году сериал претерпел небольшую перезагрузку — персонажи повзрослели и переехали в новый корпус. С обновленным названием «Универ. Новая общага» проект просуществовал вплоть до 2018 года. Всего за десять лет было снято более 350 эпизодов.

Свой выбор в сторону «Универа» польская компания объясняет просто: шутки и темы, поднимаемые в сериале, актуальны и понятны в любой стране. Но есть еще два явных плюса — хорошо прописанные главные герои и сравнительно недорогая стоимость производства такого шоу. Покупатели надеются, что на их ТВ проект будет существовать так же долго и соберет большую аудиторию.

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