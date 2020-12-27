Второй сезон сериала «Метод» — один из самых интересных российских сериалов прямо сейчас. Он мало потерял в динамике и кровавости. Он продолжает шокировать и вешать интриги в воздухе одну за другой. Но есть и спорные моменты. О них — в нашем обзоре, подкрепленном реальными зрительскими откликами. Это «промежуточные» впечатления на экваторе (в эфир Первого канала пока вышли 8 серий из 16).

Логика Есении

Ученица перекормленного в психушке таблетками сыщика Родиона Меглина (Константин Хабенский) Есения Стеклова (Паулина Андреева) скорбит по гуру — точнее, его бывшему облику. В первом сезоне она даже призналась бородачу в любви. Однако в продолжении мы узнаем, что девушка замужем… за однокурсником и коллегой Женей (Александр Петров). Где же рациональность героини, которая часто делает серьезное лицо и с холодным сердцем служит в Следственном комитете?

Комментарий зрителя: «Линия главных героев высосана из пальца. Так любила Меглина, что выскочила замуж и ребенка успела родить? Не верю! Ребенок, наверное, от Меглина. В кадре нам не показывают взаимоотношения мать — дочь, с дочерью возятся только Женя да няня, а Есеня ходит с опрокинутым лицом: вся «в работе» и опять в Меглине».

Убийство Саши

В первых же сериях из ключевых героев выбрасывают Сашу Тихонова (Макар Запорожский) — еще одного сослуживца Есении, некогда в нее влюбленного. Сыщик гонится за маньячкой, попадается на простую уловку и получает пулю в подбородок. Однако умирает не сразу.

Комментарий зрителя: «Выстрел в упор из снайперской винтовки Драгунова. Даже если предположить, что при таком угле выстрела (снизу в подбородок) пуля не пошла под свод черепа, а прошла шею насквозь, причем мимо позвоночника… Как-то странно, что полицейский после этого остается в сознании и совершает осмысленные движения руками».

Характер Жени

Все больше вопросов вызывает проработка характеров. Зачем Есения возвращается в дело? Почему муж Женя в первом сезоне был дерзким мажором, а во втором, после рождения дочери, превратился в домохозяйку? На чем основаны такие кардинальные перемены в натуре взрослых людей? Оправдать это сможет только самая популярная догадка среди зрителей проекта — Женя считается основным претендентом на роль главного маньяка проекта по прозвищу Ты Меня Не Поймаешь. Но что, если это не он?

Комментарий зрителя: «Ощущение вранья. Женя наиболее убедительным был в момент, когда сказал Есене во время секса: «Я хочу убить тебя и Меглина». Он умело подогревает чувство вины в Есене все серии: плохая мать, работу домой тащит, на ребенка родного не реагирует, о бывшем помнит (на могилу таскается), в то время как он — идеальный отец и муж».

Следователи опять дурачки?!

Слишком уж все просто: в регионах работают дурачки — полицейские и следователи, но стоит только Меглину появиться на месте преступления — начинаются подвижки. По идее, в таком овощном состоянии Родиона и выпускать не должны были никуда. Но, допустим, Есения убедила врачей. Но зачем опять делать идиотов уже из сыщиков? Выходит, весь центральный аппарат СК РФ не стоит одного сумасшедшего?

Комментарий зрителя: «Все следователи без больного Меглина на таблетках не могут шагу ступить. Пришла толпа милиционеров к каморке Гармаша, оставили подозреваемого сидеть на завалинке, всем скопом ввалились внутрь смотреть на труп. Вывалились, не увидели Гармаша, развели истерику, но никто не побежал догонять. Тут психологу не с Есенией, а со всем СК надо беседы вести».

Без Меглина все рушится

Возвращение сыщика с того света выглядит слишком нарочитым и обнажает беспомощность создателей сериала. Убери его — и конструкция развалится. Как только Родион выходит из кадра, смотреть сериал становится труднее.

Комментарий зрителя: «Меглин, которого то держат в смирительной рубашке, то отпускают без страховки и дают в руки спички, не самый подходящий кандидат для расследований и оперативной работы. Опытные следователи без объяснения причин отстранены ради того, чтобы вернуть Меглина (хотя с зацепками команда справлялась и до его появления)».

Похоже на плагиат

Наблюдательные зрители заметили, что фабула второго сезона «Метода» сильно походит на сюжет американского сериала «Черный список», посвященного расследованиям ФБР. Там один из опаснейших преступников мира (бывший правительственный агент) сдается спецслужбам, чтобы помогать искать самых отмороженных преступников. Он доказывает свою эффективность и соглашается работать только в паре с девушкой-следователем, вчерашней выпускницей университета.

Комментарий зрителя: «В «Черном списке» точно такая же комбинация харизматичного главного героя, который тянет на себе весь фильм, и его напарницы, которая может только кричать и обижаться, но не привносит вообще ничего».

Продолжение следует…

Зрителям показали восемь серий «Метода-2». Остальные начнут выходить после Нового года в том же самом формате — один эпизод по воскресеньям ближе к полуночи. Две серии — это одно дело. Имя главного злодея ТМНП до сих пор держится в секрете.

Цитата зрителя: «Полфильма прошло, логики нет ни в чем — нагромождение тупых идей, каких-то обрывков мыслей, герои изменились до неузнаваемости. Досмотрю, раз уж начала, но удовольствие испорчено безвозвратно. Загадаю в Новый год, чтобы не было третьего сезона. Может, Дед Мороз сжалится, услышит…»

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