В новом сезоне «Бывших» покажут постельную сцену Полины Гагариной

С 21 января на видеосервисе Start станет доступен к просмотру третий сезон сериала «Бывшие». Зрители снова смогут погрузиться в химию актерского тандема Дениса Шведова и Любови Аксеновой, а также станут свидетелями кинодебюта певицы Полины Гагариной. 18 декабря в Сети появился трейлер продолжения этой истории.

Напомним, что сериал рассказывает о бывших наркоманах, которые пытаются найти себя в новой жизни. Главная героиня — подсевшая мажорка, отправленная в реабилитационную клинику, где ее ставит на ноги психолог, который сам прошел через этот ад. У молодых людей завязываются отношения, но позже девушка вышла замуж за жестокого бизнесмена, чтобы спасти своего отца, а ее возлюбленный потерял голову от расставания. Его спасет новая клиентка — популярная писательница, которую играет Гагарина.

«Первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена», — со смехом рассказывает певица.

«Третий сезон получился психоделическим. И я не о моментах употребления наркотиков или алкоголя, а о том, как персонажи решают свои проблемы, выясняют отношения. Сценарий очень бодрый, я под впечатлением. На площадке мы импровизировали, обменивались идеями, в том числе для постельных сцен. Мы все очень сблизились за время работы над проектом и доверяем друг другу. Если бы я была в зажиме, вряд ли бы импровизировала в таких вещах», — добавила Любовь Аксенова.

Известно, что в третьем сезоне будет сцена секса в машине между героями Шведова и Гагариной. Причем не где-нибудь, а на Садовом кольце. Артисты рассказывают, что даже в большом джипе сниматься было крайне неудобно. Им пришлось делать вид, что процесс сопровождается огромным удовольствием, а на самом деле они испытывали жуткий дискомфорт. Что из этого получилось, зрители увидят во второй половине зимы.

Смотрите также: