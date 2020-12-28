«Будет много откровенных сцен!»: как снимали третий сезон нашумевшего сериала «Бывшие»

В Москве завершились съемки третьего сезона кинохита видеосервиса START «Бывшие». Как рассказал режиссер многосерийной драмы Иван Китаев, новые серии станут более откровенными. Одну из главных ролей – писательницы с миллионами подписчиков — в сериале исполнила известная певица Полина Гагарина.

Специальному корреспонденту Teleprogramma.pro посчастливилось побывать на съемках проекта и пообщаться с Полиной, а также с исполнителем роли психолога Ильи Денисом Шведовым.

Денис Шведов: «Опыт работы в реабилитационном центре помог мне»

Напомним, в первом сезоне сериала Яна (Любовь Аксенова) — дочь влиятельного чиновника — безрассудно тратит деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее наркозависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из «бывших». Между молодыми людьми зарождается романтическая связь…

Интересно, что исполнитель роли Ильи Денис Шведов одно время действительно работал в реабилитационном центре. И этот опыт не прошел для него бесследно.

«Он помог мне в массовых сценах, где по сценарию проводились группы с людьми, страдающими алкогольной зависимостью, — поясняет Денис. — А вообще, опыт работы в центре в большей степени про работу над собой, про то, как мой герой воздействует на других персонажей, как он общается с ними, как существует в кадре. Это помогает отразить внутреннее состояние».

Кстати, сам Денис рассказал, что он обращался за помощью к психологам. И он не видит в этом ничего необычного. Актер уверен, что услуги психолога ничем не отличаются от помощи хирурга, стоматолога или любого другого врача.

Любовь Аксенова: Третий сезон получился психоделическим»

Своим мнение о сериале с нашим сайтом поделилась и исполнительница роли Яны Любовь Аксенова.

«Третий сезон получился психоделическим. И я говорю не о моментах употребления наркотиков или алкоголя, а о том, как персонажи решают свои проблемы, выясняют отношения. Сценарий очень динамичный, я под впечатлением. На площадке мы импровизировали, обменивались идеями, в том числе и для постельных сцен. Мы все очень сблизились за время работы над проектом и доверяем друг другу. Если бы я была в зажиме, вряд ли бы импровизировала в таких вещах. Например, мы долго обсуждали, как нам подчеркнуть животную страсть между Яной и Ильей, которая родилась не в самом сексуальном месте. Как мы это решили, увидите в сериале.», — рассказывает Любовь Аксенова.

Режиссер Иван Китаев: «Из-за пандемии съемки останавливались на несколько дней»

Съемки сериала начались в сентябре и продлились до середины декабря. Поскольку сериал приходилось снимать в условиях пандемии, съемочная группа соблюдала меры предосторожности, и регулярно сдавала тесты на наличие коронавируса.

Сериал снимался в нескольких локациях. Из старых локаций в третьем сезоне осталась квартира Ильи, где он живет вместе с братом. Из новых – поместье в Кемеровской области, принадлежащее бизнесмену Кириллу в исполнении Анатолия Журавлева и его матери в исполнении народной артистки России Эры Зиганшиной.

«Главная героиня Яна проведет в Кемерово определенное время. Там, на берегу пруда, находится большая усадьба с очень красивым интерьером», — говорит Иван Китаев.

Также зрители увидят объекты, знакомые им по прежним сезонам, например, квартиру Риты, в которой она живет она живет с папой Яны и их маленькой дочерью.

Съемки эпизода, куда пригласили журналиста Teleprogramma.pro, проходили в одной из московских гостиниц, где по сюжету сериала живет героиня Полины Гагариной.

В этот день снималось сразу несколько сцен, например, эпизод, когда полиция задерживает Илью. По словам режиссера, в третьем сезоне на долю персонажей вообще выпадет множество испытаний. И столкновение с полицейскими главного героя – лишь одно из них.

Новый сезон получился более серьезным, поскольку он повествует уже о повзрослевших героях – немного изможденных, вымотанных и изнуренных теми перипетиями, которые выпали на их долю в конце второго сезона, поясняет Иван Китаев.

Но, в целом, создателям сериала повезло, поясняет режиссер. Съемочная группа успела отснять все натурные сцены и войти в интерьеры уже с наступлением зимы. Поэтому мерзнуть особо не пришлось. Иван признается, что ему очень повезло и с командой.

«Группа у нас хорошая, уже сработанная. Есть взаимопонимание со стороны дирекции и администрации. Творческая команда — полностью та, которая делала второй сезон», — рассказывает Иван Китаев.

С такой группой и в откровенных сценах нестрашно сниматься. В одном из своих интервью исполнитель роли отца Яны Виталий Хаев рассказывал, что коллеги даже подбадривали его при съемках откровенных эпизодов. Но Хаев – вообще артист с большим чувством юмора, не упускающий возможности лишний раз пошутить.

«Будет много откровенных сцен!»

«Будет много откровенных сцен — достаточно на восемь серий, — говорит Иван Китаев. — Актеры относятся к таким эпизодам по-разному. Кто-то снимается в них легко и играючи, кому-то они даются сложнее. Конечно, когда артиста окружает большое количество людей, возникает определенный дискомфорт.»

В одной из откровенных сцен снялась и певица Полина Гагарина. В сериале певица играет не просто успешную писательницу с миллионами подписчиков, а человека с зависимостью.

«Мне бы не хотелось, чтобы зрители и поклонники отождествляли ее персонаж с ней самой. Она актриса, и хорошо сыграла свою роль, — говорит Иван Китаев.

На роль писательницы Лены рассматривались многие известные актрисы. Тогда у генерального продюсера сериала Алексея Троцюка возникла мысль пригласить на кастинг Полину Гагарину.

Сначала Гагарина проходила пробы с исполнителем роли своего издателя, а затем ансамблевые пробы четырех больших сцен – с Денисом Шведовым.

«Полина – очень талантливый человек. У нее есть актерское образование, она окончила школу-студию МХАТ, — говорит Иван Китаев. — Мы друг друга хорошо понимаем на площадке. К тому же, у нее отличное чувство юмора.»

В перерывах между съемками певица дала небольшое интервью Teleprogramma.pro.

Полина Гагарина: «Личным я делюсь мало»

— Полина, как вам работалось с Денисом Шведовым?

— Денис – прекрасный партнер, он меня бесконечно поддерживает, придумывает какие-то игровые моменты, подсказывает. В общем, действительно помогает мне.

— Насколько вам близка роль писательницы? Никогда не писали стихи, рассказы?

— Писательского опыта у меня нет, хотя в детстве я сочиняла стихотворения про вазу и цветы и дарила их маме (смеется). Конечно, я писала и пишу песни, правда, сейчас намного реже. Поэтому частично можно сказать, что я практиковала это.

— У вашей героини огромное количество подписчиков. Но и на ваш Инстаграм подписано несколько миллионов человек. Как вообще относитесь к соцсетям?

— Безусловно, соцсети должны быть. Это необходимое условие в жизни артиста. К счастью, или к сожалению, это огромная площадка для общения со своей аудиторией, чтобы слышать, знать, получать обратную связь. Я рассказываю о любимой работе, хотя я даже не называю творчество работой. Это — моя жизнь. А вот личным я делюсь очень мало.

— Какая сцена была самой сложной, или, наоборот, самой интересной для вас?

— Не могу вам рассказывать о каких-то конкретных сценах, поскольку вы еще не видели сериал. Я играю одну из главных героинь, от нее зависят важные сюжетные события. Естественно, все сцены снимались на эмоциональном пике. Каждый день был очень ответственным. И в каждом есть сцена, которая давалась мне непросто, но от этого еще интереснее.

— Ваша героиня по сюжету дружит с психологом Ильей. И он помогает ей в решение каких-то внутренних конфликтов. А вы можете назвать себя хорошим психологом? Разбираетесь в людях?

— Знаете, я думаю, что с возрастом каждый человек становится немножко психологом, потому что он знакомится с людьми, набирается опыта. И если у него спрашивать совет, то он с удовольствием им делится и помогает окружающим. Естественно, я помогаю своим близким, любимым, родным людям, если они в этом нуждаются. Что касается моего отношения к психологам, то мне кажется, что нужно найти какого-то своего человека. Или духовного наставника, который будет помогать тебе в жизни, и с которым будет происходить эмоциональный обмен.

— Как вам работается на съемочной площадке в условиях пандемии?

-Мне кажется, важно не поддаваться излишней панике. И если такая ситуация случается, воспринимать все спокойнее. Конечно, нужно быть внимательными и не пренебрегать всеми необходимыми мерами. Жизнь и съемки должны продолжаться. Кино должно продолжаться.

Оригинальный сериал START выходит эксклюзивно на видеосервисе 21 января.

Teleprogramma.pro будет и дальше знакомить вас с новостями о новом сезоне сериала «Бывшие»!

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