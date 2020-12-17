Громкие фильмы, которые выйдут в интернет-кинотеатрах в 2021 году

Teleprogramma.pro расскажет, что можно посмотреть в наступающем году.

Teleprogramma.pro строит планы на будущий 2021 год, советуем присоединиться. Мы уже рассказывали, что смотреть на главных каналах страны следующие 12 месяцев, теперь черед онлайн-кинотеатров.

больше по теме Какие новые шоу и сериалы покажет ТНТ в 2021 году Специально для сайта Teleprogramma.pro телеканал рассекретил свои новинки.

Платформа START

«Контейнер»

В ролях: Оксана Акиньшина, Артем Быстров, Филипп Янковский, Мария Фомина, Мария Лобанова, Юлия Ауг, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр и другие.

Съемки восьмисерийного проекта начались в конце ноября. Это история 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на жизнь нетрадиционным способом. Она — суррогатная мама и каждый год к подобным услугам прибегает все больше людей.

Саша носит будущего ребенка для Вадима и Марины (Филипп Янковский и Мария фомина). Он — богатый чиновник с прилагающимся набором: огромный особняк, дорогая машина, избалованная жена.

Будущие родители захотели, чтобы мама до рождения ребенка жила в их доме. Это начало истории, которая вскроет множество неприглядных деталей, ведь у каждого в этой троице есть свои скелеты в шкафу.

«Бывшие»

В ролях: Денис Шведов, Любовь Аксенова, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина,Софья Лебедева, Григорий Чабан, Анатолий Журавлев, Александр Соколовский, Полина Гагарина и другие.

Сериал «Бывшие» в представлении не нуждается. А вот новая героиня, которая появится в проекта – да. Это певица Полина Гагарина, ей досталась роль Лены — писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья (Денис Шведов).

Второй сезон кардинально изменил жизнь героев. Яна (Любовь Аксенова) теперь покорная жена эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Она отказалась от наркотиков, обрезала все контакты с родными и Ильей. Стоит ей уйти от мужа, как отец снова окажется за решеткой.

Тем временем в Москве отец Яны (Виталий Хаев) строит новую жизнь с после ареста. Ее мать (Наталья Рогожкина) пытается вернуть утраченное состояние и дочь.

А Илья с трудом переживает разлуку с Яной. Незаметно для себя он находит новую работу. Его клиенткой становится Лена….

«Медиатор»

В ролях: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, и другие.

Главный герой — Андрей Петров (Андрей Бурковский) – профессиональный переговорщик. Он прошел подготовку в Академии Управления МВД России и может без оружия установить контакт с террористами. Но основной доход «переговорщика» вовсе не от спасенных жизней.

Роскошно жить ему позволяет выгодный бизнес. Андрей может помочь договориться и уладить любой конфликт, но за очень большие деньги.

Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Эту удивительную способность «переговорщик» вынес из детства, когда пытался выстроить отношения с матерью. Андрей очень хорошо чувствует людей и их истинные мысли, настолько хорошо, что никому не верит. Даже себе.

«Содержанки»

В ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Софья Эрнст, Марина Зудина и другие.



В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор, узнает о происхождении загадочной художницы Асфари. Куда приведет Лену этот выбор и как сложатся ее отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

Онлайн-кинотеатр Okko

«Чикатило. Явление зверя»

В ролях: Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Ирина Безрукова и другие.

Это детективный драматический сериал из восьми серий. Команда расскажет историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило.

Еще до того, как стать главным страхом огромной страны, Чикатило жил обычной жизнью: работал преподавателем, имел детей и жену, занимался рутинными вещами. Никто и подумать не мог, что этот мужчина станет самым опасным монстром.

Чтобы вывести маньяка на чистую воду правоохранительным органам потребуется много времени и хитрых комбинаций.

«Выжившие»

В ролях: Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Валентина Лукащук и другие.



Триллер режиссера Андрея Прошкина, рассказывает историю постапокалипсического мира. На планете осталось совсем немного людей, сумевших спастись после заражения странным вирусом.

Те, кто остались — заражены, у людей поражен участок мозга, отвечающий за сон. Теперь это новый мир и новая реальность, где каждый сам за себя…

«В клетке — 2»

В ролях: Павел Прилучный , Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Гела Месхи и другие.

Это сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA Сергее Евдокимове по кличке «Волчок».

В главных ролях отец и сын ( Павел Прилучный и Владимир Епифанцев), единственное, что объединяет мужчин – это любовь к смешанным единоборствам и ненависть к бандитам.

После боя с отцом, Волчок очень тяжело приходит в себя. У него травмирована рука и о новом выходе на ринг не может идти речи. Но обстоятельства складываются так, что боец снова оказывается втянут в подпольные соревнования.

Ко всему этому добавляется загадочная череда убийств, персонажей которых зрители помнят по первому сезону.

«Моя большая тайна»

В ролях: Анатолий Белый, Анна Невская, Юрий Чурсин и другие.



Молодежный сериал, действие которого происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза.

Главная героиня — умница и красавица Соня, студентка закрытой экспериментальной академии. Девушка возвращается из-за границы и узнает, что ее подруга погибла при странных обстоятельствах.

В анонимном блоге «Твоя большая тайна» Соня читает дневник подруги и понимает, что ее гибель не была случайной.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ

Сериал «Клиника счастья»

В ролях: Дарья Мороз, Роман Маякин, Анна уколова и многие другие.

Эротическая мелодрама станет откровенным разговором для взрослых. Главная роль — у Дарьи Мороз, она играет профессора сексолога-эндокринолога. Ее команда пытается помочь людям наладить личную жизнь с помощью авторской методики, но далеко не все так просто.

«Сцены из супружеской жизни»

В ролях: Роза Хайруллина, Яна Кошкина, Светлана Камынина, Никита Тарасов и другие.

Черная романтическая комедия в формате 18+. В семейной жизни главных героев кризис. это событие может как разрушить, так и скрепить пару, главное найти ту самую дорогу.

Проект затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и природу сексуального влечения.

«Афера»

В ролях: Александр Волохов, Данил Стеклов, Артём Гайдуков, и другие.

10-серийная комедия на злобу дня. Предприимчивые братья — Ваня, Костя и Данила Поповы — много лет держали в страхе весь поселок и терроризировали соседей. Но пандемия заставила родственников подумать о своем здоровье. Мужчины запираются дома и строго держат карантин. Впервые за долгие годы жители деревни вздохнули спокойно. Так спокойно, что решили не сообщать соседям, что карантин отменен.

Тем более, на кону всеобщее спокойствие и благополучие, но как долго получится сохранять тайну, и не повлечет ли это более серьезных последствий?

«Два»

В ролях: Евгений Кулик, Алексей Кривеня и другие.

В этой работе Евгений Кулик выступает в роли актера, сценариста и режиссера. Особенность криминальной трагикомедии в том, что она снята в формате горизонтального видео со встроенными вертикальными фрагментами.

Главные герои — закадычные друзья-сантехники Леха и Жека. Несмотря на мирную профессию, в каждой новой серии парни ввязываются в новую авантюру. Леха не теряет надежды разбогатеть. Его жена Тамара, которая трудится в полиции, даже не подозревает, что снабжает мужа важной информацией.

А Жека трусоват, но он только оружие в руках своей супруги Натальи. Она каждый день отправляет мужа на «дело». А если он не хочет, то прибегает к шантажу.

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