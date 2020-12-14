Съемки популярного сериала «Ведьмак» остановили из-за травмы Генри Кавилла

Многострадальные съемки второго сезона «Ведьмака» от Netflix снова приостановлены. Исполнитель главной роли Генри Кавилл получил травму ноги во время отработки боевой сцены. Актер снимался на дереве, на высоте в 6 метров, со страховочными тросами. По одной из версий, мужчина получил удар топором в ногу.
«Он просто внезапно остановился и явно испытал сильную боль. Было неясно, попал ли предмет в ногу, или это была просто какая-то травма колена или мышцы», — рассказал источник издания The Sun.
К счастью, скорая помощь 37-летнему актеру не потребовалась, однако из-за этого повреждения он пока не может носить тяжелые доспехи, поэтому съемки пришлось приостановить. Ранее киношникам пришлось сделать большой перерыв из-за пандемии и лишь недавно они вернулись на площадку.
Напомним, что первый сезон «Ведьмака» вышел на Netflix в декабре 2019 года и сразу набрал невероятную популярность, как фэнтези-сериал. Многие критики сравнивали его с уже ставшей культовой «Игрой престолов».
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