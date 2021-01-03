«Корона», «Ход королевы», «Эпидемия»: самые обсуждаемые сериалы по версии Teleprogramma.pro

Четвертый сезон сериала «Корона» вызвал недовольство британской королевской семьи. Мистическая многосерийная картина «Перевал Дятлова» обидела тех, кто лично знал участников пропавшей группы. А вот американский сериал «Ход королевы», которую сравнивают с романом Набокова «Защита Лужина» о странном, но гениальном шахматисте, напротив, собрал преимущественно положительные отзывы.

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Все эти сериалы могли вызывать восторг, гнев, страх, презрение или, напротив, любовь к своим героям, но не оставляли зрителей равнодушными. Teleprogramma.pro рассказывает о самых обсуждаемых многосерийных кинолентах уходящего года – как российских, так и иностранных.

«Эпидемия»

Все сериалы о неизвестных болезнях и смертельных вирусах сейчас идут на «ура»! И почти все эти картины автоматически попадают в категорию «пророческие». К проектам такого рода относится и сериал «Эпидемия», премьера которого состоялась на видеоплатформе Premier в ноябре 2019 года, когда о коронавирусе еще никто и не слышал. Впрочем, книга «Вонгозеро», ставшая основой для сериала, появилась на прилавках книжных магазинов вообще еще лет 10 назад.

В октябре 2020 года фильм впервые показали на телеканале ТНТ.

По сюжету сериала обеспеченный москвич Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей семьей и друзьями стремится спастись от вируса неизвестного происхождения, захватившего Москву. Сделав все необходимые запасы, он берет автомобиль и уезжает на нем из столицы в безопасное место – в Карелию, где путешественников ждет временный приют на корабле-убежище.

Создатели сериала мастерски препарируют тему поведения людей в экстремальной ситуации. Впрочем, некоторые критики даже пошутили, что «Эпидемия» — это те же «Содержанки» или «Садовое кольцо», но только в условиях биологической катастрофы. Так это или нет, и предстоит решить зрителям.

«Зулейха открывает глаза»

В самый разгар пандемии зрителям канала «Россия» показали сериал «Зулейха открывает глаза», в основу которого легла одноименная книга Гузель Яхиной, переведенная на 18 языков мира.

Многосерийный фильм рассказывает о тяжелой судьбе девушки, живущей в глухом татарском селе. Сквозь призму ее личной истории зритель вовлекается в трагедию СССР 30-х годов с ее раскулачиваниями, ссылками, репрессиями и прочими ужасами тоталитарной системы. Но именно на фоне исторической катастрофы Зулейха учится любить и быть счастливой. Особенно сильной получилась сцена с поцелуем на фоне падающего дерева.

После выхода картины на экраны сериал широко обсуждался как критиками, так и зрителями. Сериал подвергся резкой критике по многим параметрам. Так, например, представители татарской общественности были очень недовольны тем, как показана жизнь и уклад татарских семей. Радетели за Советскую власть возмутились «очередной клеветой» на Советский строй и посоветовали создателям картины оставить в покое прошлое и обратить внимание на наше настоящее.

Кроме того, многие раскритиковали выбор Чулпан Хаматовой на роль Зулейхи, напоминая, что в романе героиня была младше. Также прозвучала мысль, что Чулпан не удалось показать весь ужас и трагизм положения, в котором оказалась ее героиня.

Кроме того, общественность обвиняла сериал в «рваности» повествования, в расхождениях с литературным первоисточником, в том, что создателям картины не удалось передать дух романа. Хотя самой Гузель Яхиной экранизация понравилась. А это уже о многом говорит.

«Бумажный дом»

Самым популярным неанглоязычным сериалом платформы Netflix когда-то стал испанский сериал «Бумажный дом», продолживший свое победное шествие по миру и в этом году. Эта картина – пример того, как персонажи с мощным отрицательным обаянием могут завоевать симпатии всего мира.

По сюжету киноленты некий таинственный Профессор планирует ограбление века. Но чтобы эта авантюра воплотилась в жизнь, он набирает в команду людей, которым абсолютно нечего терять.

Они разрабатывают коварный план ограбления Испанского королевского монетного двора. При этом злоумышленники планируют не просто ограбить двор, а взять в заложники 67 человек, которые за 11 дней должны напечатать максимальное количество денег. Удастся ли им осуществить свой коварный план?

Сериал о приключениях грабителей-авантюристов настолько полюбился зрителям, что дошел до четвертого сезона. Планируется, что в 2021 году выйдет и пятая часть проекта, которая, по замыслу его создателей, станет последней.

«И повсюду тлеют пожары»

Нельзя не упомянуть сериал «И повсюду тлеют пожары», спродюсированный голливудской актрисой Риз Уизерпун. В его основу лег роман Селесты Янг, который Риз разрекламировала еще до публикации в своем Instagram. А потом подарила этому фильму счастливую экранную судьбу. Известно, что за весь период показа сериала в прессе не появилось ни одной откровенно отрицательной рецензии

Жизнь главной героини Элены Ричардсон (Риз Уизерпун) расписана буквально по минутам. Кажется, что она воплощает образ идеальной женщины: счастливая жена и мать четырех детей, которая к тому же находит время на построение карьеры. Полная ее противоположность – чернокожая художница Мия Уоррен (Керри Вашингтон), живущая как перекати-поле, которая то и дело перемещается с места на место. Однажды эти два мировоззрения встретятся…

Неслучайно сериал показывает противопоставление двух совершенно разных социальных пластов, жизненных укладов, расовых принадлежностей. Фильм затрагивает целый комплекс проблем: расизма, ксенофобии, темы материнства, психологического взросления и так далее.

Многие сравнивают сериал «Повсюду тлеют пожары» с многосерийным фильмом «Большая маленькая ложь» с участием Николь Кидман благодаря акценту на женском вопросе, детективной составляющей и погружению в социальную проблематику. И его стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы сделать сравнительный анализ этих двух фильмов.

«Псих» и «Триггер»

Еще одним ожидаемым сериалом уходящего года стал фильм «Псих» режиссера Федора Бондарчука, показанный на видеоплатформе More. Сценарий к картине написала его супруга – актриса Паулина Андреева, специально для Константина Богомолова.

По сюжету сериала у психотерапевта Олега год назад пропала любимая жена. Не справившись с этой трагедией, он плотно подсел на алкоголь и наркотики. А свою потерянную супругу видит в похожей на нее резиновой кукле.

Константин, играющий флегматичного психотерапевта с отстраненным взглядом, настолько точен в каждой реплике, что возникает впечатление, что будто он сам создал сценарий под себя. Да и вообще сериал хорош актерским составом: так, в нем снимаются Олег Меньшиков, Игорь Верник, Аня Чиповская, Роза Хайруллина и многие другие талантливые актеры.

Сериал «Псих» сравнивают с другой похожей картиной о психологе -«Триггер» с участием Максима Матвеева, выходившей на Первом канале. Его герой Артем Стрелецкий в своей работе использует радикальные методы взаимодействия с клиентом, например, провокации.

Так, Стрелецкий может запросто назвать женщину рубенсовских форм жирной прямо в глаза. И часто такая шоковая терапия идет на пользу клиентам, заставляя их взглянуть на свою жизнь под другим углом. Кстати, создатели фильма заявляли, что в его основу легли реальные истории психотерапевтов и их клиентов.

Главное отличие «Триггера» от «Психа» состоит в том, что если в сериале с участием Богомолова авторы исследуют преимущественно внутренний мир главного героя, то в первом проекте внимание уделяется более широкому кругу пациентов. Тогда как в «Психе» из серии в серию зрители видят одних и тех же персонажей: латентного гомосексуала, молодую женщину, не желающую взрослеть и подругу Олега, спешащую запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

«Корона»

В ноябре уходящего года одним из самых нашумевших сериалов Netflix стал четвертый сезон картины «Корона», рассказывающий об истории британской королевской семьи с 1977 по 1990 годы.

И последний сезон интересен именно тем, что там впервые появляется фигура леди Дианы. Также на авансцену выходит премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, роль которой исполняет Джиллиан Андерсен, известная зрителям по сериалу «Секретные материалы».

Создатели сериала ставили перед собой задачу показать настоящий, а не мифологизированный образ принцессы, сформировавшийся в сознании ее поклонников. Впрочем, понять истоки народной любви нетрудно. До встречи с принцем Чарльзом леди Диана работала воспитательницей в детском саду, а также трудилась уборщицей в доме сестры, поэтому люди считали ее «своей».

Только вот счастливая история Золушки закончилась, не успев начаться: выяснилось, что Чарльз любит другую женщину, а в королевской семье она чувствует себя одиноко. Впрочем, самый трагический момент в жизни Дианы и королевской семьи, видимо, придется на следующий сезон.

Кстати, представители королевской семьи недовольны сразу несколькими эпизодами сериала «Корона». Так, они считают, что принца Чарльза слишком демонизировали в глазах общественности, а королева Елизавета и Маргарет Тэтчер никогда не приятельствовали между собой, как это показано в сериале.

«Перевал Дятлова»

В ноябре этого года создатели сериала «Перевал Дятлова» представили свою версию гибели студентов Уральского политехнического института в феврале 1959 года. Конспирологических теорий вокруг этого события было много: от встречи с браконьерами до столкновения с инопланетянами и потревоженными духами народа Манси. И вот теперь одна из версий была экранизирована каналом ТНТ.

Интересно, что сериал условно поделен на две части. Одна из них – с участием вымышленного представителя КГБ, расследующего гибель группы, — сделана в современном стиле, другая – в стиле ретро и напоминает некоторые советские фильмы 60-х.

Благодаря лихо закрученному сюжету, мистической составляющей и нарастающему напряжению сериал смотрится на одном дыхании. А вот люди, знакомые с группой Игоря Дятлова, картину не оценили. Например, участник туристических поисков Сергей Согрин в интервью «Комсомольской правде» возмутился эпизодом, когда Игорь Дятлов копается в вещах Золотарева, Юрий Юдин показан трусом, а следователь Иванов — бабником. Впрочем, поиск компромисса между документальной правдой и художественным вымыслом – это вечная проблема всех кинематографистов.

«Метод-2»

В этом году зрители Первого канала увидели продолжение нашумевшего сериала «Метод», рассказывающего о взаимоотношениях следователя Меглина и его ученицы Есени (Паулины Андреевой). Многие терялись в догадках, появится ли персонаж Хабенского во второй части проекта, учитывая, что в первом он ушел из жизни. Спойлер: появился. А вот каким образом сценаристы оживили Меглина, зрители узнают, как раз посмотрев фильм.

В новом сезоне появится и персонаж – муж Есени в исполнении Александра Петрова, которого в своем интервью нашему сайту режиссер Александр Войтинский назвал животным. В том смысле, что он так же, органичен в кадре.

Также новый сериал стал более жестким, кровавым и психологически запутанным.

«Ход королевы»

Одним из самых обсуждаемых сериалов уходящего года, безусловно, стал фильм Netflix «Ход королевы», созданный по мотивам одноименной книги американского писателя Уолтера Тевиса. Многие сравнивают его со знаменитым романом Владимира Набокова «Защита Лужина», переведенным на язык кино.

Только если в произведении Набокова речь идет о мужчине, одержимом шахматной игрой настолько, что он не замечал ничего вокруг, то в американском фильме главной героиней становится гениальная шахматистка.

Действие картины охватывает период с середины 50-х до 1968 года. Родители девятилетней Бет Хармон (Анна Тейлор Джой) погибают в автокатастрофе, после чего она становится воспитанницей приюта. Бет не умеет шагать в общей шеренге, и пока другие девочки получают навыки, необходимые будущим женам и матерям, она часами проводит в компании приютского завхоза и любителя виски мистера Шейбола. Он учит замкнутую девочку играть в шахматы.

Впоследствии она бросит вызов выдающимся мужчинам шахматного мира и сыграет на ведущих площадках не только США и Европы, но и Советского Союза. Однако есть только одно «но»: Бет страдает зависимостью от транквилизаторов, которые и помогают раскрыть ее талант, граничащий с гениальностью. По слухам, одним из консультантов на картине выступил легендарный Гарри Каспаров.

Ведущие критики отмечают, что сериал обладает таинственной и тревожной красотой, свойственной фильмам Паоло Соррентино. А характер повествования напоминает характер главной героини: то темпераментный и чувственный, то меланхоличный и отстраненный. В любом случае этот фильм стоит посмотреть, поскольку он рифмуется с другой цитатой из романа «Защита Лужина»: «Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии».

Приятного просмотра!

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