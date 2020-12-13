5 сериалов на выходные, о которых вы, возможно, ничего не слышали

Еще лет 20 назад, когда на ТВ выходил очередной большой сериал, улицы городов буквально вымирали и люди бежали к своим приемникам в ожидании каждого нового эпизода. Сейчас же, когда ежедневно появляются чуть ли не десятки интересных проектов, запросто можно пропустить что-нибудь интересное. Вот лишь некоторые сериалы, о которых вы могли ничего не слышать.

«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones)

Под незатейливые песенки про Иисуса, восторженные крики многотысячной толпы «Аллилуйя!» телепроповедники-евангелисты Джемстоуны собирают миллионные пожертвования. Этих средств отцу Илайю (Джон Гудман) его двум сыновьям — Джесси (Дэнни Макбрайт), Кельвину (Адам Дивайн) и дочери Джуди (Эди Паттерсон) с лихвой хватает на гигантское загородное поместье, три шикарных особняка и парк роскошных автомобилей. А еще на собственную авиакомпанию, огромный молл, зал для проповедей на несколько тысяч человек и даже продакшн-компанию для производства контента.

Все у Джемстоунов хорошо, все у них есть. Кроме совести, разумеется. В свободное от праведности время они придаются греху. Особенно преуспевает в этом старшенький Джесси. Парень в компании таких же благоверных сотрудников церкви, однажды устроил знатный кутеж, как и положено с блэкджеком и новообращенными прихожанками с пониженной социальной ответственностью.

Самые сочные моменты вечеринки, плавно перешедшей в утро, случайно были сняты, на мобильный телефон. И теперь праведность Джемстоунов в опасности, потому что какие-то негодяи начинают шантажировать Джесси, намереваясь лишить его самого главного в жизни. Веры!

«Тьма» (Dark)

Если попробовать объяснить сюжет сериала в одном абзаце, то, скорее всего, получится путаница. Но, видимо, это и является одной из главных целей создателей проекта. В процессе просмотра у вас наверняка появится в комнате доска с фотографиями главных героев, между которыми вы будете аккуратно проводить пересекающиеся линии, постоянно вычеркивать, править их имена и даты событий. Если подобная головоломка, растянутая на три сезона, вас устраивает, то этот сериал как раз для гимнастики ума.

Если вкратце, то история охватывает сразу три разные эпохи: настоящее (2017 год), прошедшее (1953 и 1986 годы) и будущее (2052 год). В последующих сезонах исторических эпох становится еще больше. Жители небольшого немецкого городка трудятся на местной атомной станции. Живут они спокойной, размеренной жизнью среднестатистических бюргеров, пока однажды в городке не начинают пропадать дети.

Полиция беспомощна, жители подозревают друг друга в ужасных преступлениях, но внезапно в ход событий вмешивается мистика. В одной из заброшенных шахт обнаруживают червоточину, с помощью которой можно перемещаться во времени, поэтому, кажется, с детьми все в порядке. И единственный уместный вопрос, который возникает в этой запутанной ситуации — это не ГДЕ пропавшие, а КОГДА?

«Хороший человек»

Отличить маньяка от обычного, хорошего человека, просто невозможно. И у тех, и у других два глаза, два уха, один рот и нос, да и живут они в обычных домах и квартирах, любят футбол, кино и шашлыки по выходным.

Главный герой сериала полицейский Иван Кутихин (Никита Ефремов) — как раз один из них, точнее, один из нас — хороший человек. Но это только на первый взгляд, поэтому если присмотреться внимательно, то за этими спокойными, добрыми, человеческими глазами прячется настоящее чудовище, поймать которое предстоит следователю по особо важным делам Ключевской (Юлия Снигирь). Странная, немного диковатая следователь приезжает из Москвы в провинциальный Вознесенск, чтобы расследовать череду жестоких убийств молодых девушек. Само собой, полицейские из глубинки в маньяка, орудующего на улицах города, верить отказываются. Зачем портить статистику?

Главным образом эту версию отметает именно Иван Кутихин, который как раз и причастен к убийствам. И это никакой не спойлер. О том, что маньяк именно Кутихин мы узнаем с первых минут сериала и поэтому наблюдать за тем, как опытный следователь раскручивает сложное дело, становится еще интереснее. Прототипом истории стал ангарский маньяк, правда режиссер и сценарист Константин Богомолов сильно переписал реальную историю, взяв от настоящего преступника лишь несколько деталей.

«Удивительная миссис Мейзел»

На улице 1958 год, Нью-Йорк. Мириам простая домохозяйка, которых в городе миллионы. И многие из них даже не догадываются, что вторая половинка живет двойной жизнью. Муж Мейзел Джоэл тоже имеет свои секреты. Одна он решается раскрыть свои тайны и честно признается жене, что имеет интрижку на стороне.

Брак распадается так стремительно, будто совместно прожитых лет никогда и не было.

Мидж отправляется за поддержкой к родителям, однако те лишь разочарованы выбором дочери спутника жизни.

В какой-то момент Мириам отправляется в клуб, где Джоэл по вечерам пытался выступать со стендапом, читая чужие шутки. Мейзел сама не поняла, как оказалась на сцене, но неожиданно ее импровизированная речь имеет оглушительный успех. Так жизнь вчерашней домохозяйки круто меняется.

«Беспринципные»

Похоже, у знаменитой Рублевки появился новый конкурент — район, расположенный в самом центре Москвы, неподалеку от знаменитых Патриарших прудов, где когда-то Аннушка разлила масло. Москвичам это место уже хорошо известно, тогда как остальной России только предстоит познакомиться с легендарными«Патриками».

Проведет экскурсию по району Славик, который сидит и попивает вискарь в одном из многочисленных заведений и рассказывает своему собеседнику, писателю Александру Цыпкину, непридуманные истории из жизни обитателей лакшери-района. Про генерала Петра Александровича Хадякова (Николая Фоменко), которого несмотря на высокое звание уже давно загнала под каблук супруга (Кристина Бабушкина).

Или про двух аферистов Павлика (Павел Табаков) и Юлю (Аглая Тарасова), занимающихся разводом местной доверчивой публики. Еще про модного архитектора Рому (Юрий Колокольников), взявшего в свое бюро молодого дизайнера Веру (Надежда Михалкова) или успешного бизнесмена Костика (Максим Виторган), затюканного и забитого своей женой (Ингеборга Дапкунайте)…

Да, и, конечно же Славик расскажет несколько забавных историй про себя. Хотя, будучи патологическим лжецом, доверять ему не стоит. Во всяком случае, его жена Люда (Оксана Акиньшина) Славику уже давно перестала верить. Новый сериал онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD будет выходить на ТНТ, начиная с 14 декабря в 22:00. И это абсолютная правда.

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