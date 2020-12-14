Путеводитель по «Тайнам следствия»: секреты актеров и персонажей сериала

Случится ли в 20-м сезоне у самого красивого следователя страны Марии Швецовой роман с коллегой?

14 декабря на телеканале «Россия» премьера 20-го юбилейного сезона сериала «Тайны Следствия». Более 20 лет команда следователей и экспертов распутывает самые сложные преступления.

Если вы еще не успели проникнуться атмосферой сериала и не разбираетесь, кто есть кто — самое время начать. Teleprogramma.pro составила краткий путеводитель по персонажам и их тайнам.

Мария Швецова, старший следователь, подполковник юстиции

Кто играет: Анна Ковальчук

Мария Сергеевна Швецова — душа «Тайн следствия». С нее все началось в нулевых годах. За это время Маша выросла из молодой сотрудницы в опытного следователя, успела разгадать тысячи загадок и, как признается сама актриса, успешно интегрировать опыт следователя в личную жизнь.

А еще Мария Швецова по праву носит титул самого красивого следователя страны, но, увы, одинокого. Сценаристы отчего-то никак не хотят устроить личную жизнь главной героини, хотя, по мнению зрителей, подходящие кандидаты имеются.

За время пока Анна Ковальчук играла Швецову, она успела родить дочку Злату. Девочка оказалась буквально «дочкой полка», выросла, стала красавицей, под стать маме, и даже играет небольшую роль в «Тайнах следствия».

В новом сезоне в жизни главной героини будет много чувств и эмоций. У зрителей появится надежда, что, пройдя два неудачных брака Швецова наконец-то обретет любовь. Тем более в 19-м сезоне наметились отношения Марии с новым оперативником Олегом Платоновым.

Федор Курочкин, майор, оперативник

Кто играет: Александр Новиков

Федор – старожил «Тайн следствия». Он появился в отделе с самого первого сезона и сразу снискал славу бесстрашного парня, а еще неисправимого романтика.

В каждом новом сезоне его сердце разбивала очередная красотка. Казалось бы, Курочкин, тебе ли не знать, чем заканчиваются романы, но нет, майор с головой ныряет в новые отношения. Только последние сезоны сценаристы наконец-то внесли в жизнь майора стабильность: теперь он семейный человек, муж, отец с соответствующими заботами и хлопотами.

За годы работы в отделе он повзрослел, набрался солидности и научился рассуждать с холодной головой, но в душе дремлет все тот же самый неугомонный романтик, который способен наломать дров и пустить свою жизнь под откос.

Виктор Иванович Ковин, полковник, начальник Заневского Следственного комитета

Кто играет: Вячеслав Захаров

Если бывает идеальный начальник, то он полковник Ковин. Порой Виктор Иванович бывает неуступчивым и суровым, но у него есть важная черта: он до последнего старается избавить своих подчиненных от любого давления извне.

В 20-м сезоне Ковину придется нелегко, после дела «оборотня в погонах» Бориса Шипова, полковник, как его бывший руководитель, попал под особый контроль.

Леонид Кораблев, начальник отдела по расследованию умышленных убийств

Кто играет: Игорь Николаев

Подполковник Леонид Кораблев – это профессионал с огромным опытом, непростым характером и беспощадным чувством юмора.

Когда-то давно Кораблев был влюблен в Марию Швецову, но это чувство переродилось в настоящую дружбу. Теперь они больше чем коллеги, они настоящая семья.

А еще Кораблев одинок. Он настолько замкнут в своем мирке, что даже не заметил, как в нем появился еще кто-то. Постепенно любимая женщина подполковника смогла растопить лед и вдохнуть новую жизнь в мужчину.

В новом сезоне Кораблев полностью изменит стиль одежды, но сможет ли он изменить себя, хватит ли ему смелости признаться в любви?

Олег Платонов, майор, оперативник

Кто играет: Алексей Комашко

Олег Платонов коренной москвич, но он сумел прижиться в Петербурге и отлично влился в коллектив отдела. Олег отчаянно рискует, во время штурмов не раздумывая бросается вперед без подкрепления, говоря: «зачем ребят зря беспокоить». Он может решить любой рабочий вопрос, но вот уладить проблемы личной жизни для него сложная задача.

Новое место работы Платонову по душе, хотя бы тем, что предстоит трудиться вместе с Марией Сергеевной Швецовой. Судя по всему, майор настроен на служебный роман.

Эльдар Калимулин, старший лейтенант, оперативник

Кто играет: Радмил Хайрутдинов

Новенький оперативник Калимулин появится в отделе совсем недавно. Ему еще предстоит пройти суровую школу молодого бойца у майора Курочкина. Но этим парня не напугать.

Упорство и результаты работы Эльдара лучше любых слов доказывают, что он будет хорошим напарником Кораблева и Платонова. Толковый и упрямый парень набивает шишки и стремительно набирает опыт.

14 декабря в 21:20 «Тайны следствия» на телеканале «Россия»

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