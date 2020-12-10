«Лед тронулся»: «Эпидемия» попала в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix

Признание российского продукта на таком высоком уровне дает надежду, что отечественное кино будет признано в Америке.

Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года, и этот список вошла картина из России — сериал «Эпидемия» (To The Lake). Его создатели гордятся этим достижением. Мало того, известно, что отечественный кинопродукт две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов Netflix в мире после своего релиза.

«Успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался номер 8 среди неанглоязычных проектов за год — вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру», — говорит продюсер «Эпидемии» Валерий Федорович.

Напомним, что картина рассказывает об атаке неизвестного респираторного вируса на Москву и побеге людей в безопасную зону. В год пандемии темы, поднятые в сериале были как нельзя актуальны. По данным Netflix российская работа поднималась в топ-3 по просмотрам в 72 странах мира. Сам Стивен Кинг отмечал качество этой картины.

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