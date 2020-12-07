Сериал-хит возвращается: стала известна дата премьеры 20 сезона сериала «Тайны следствия»

Не так давно состоялась премьера 19 сезона легендарного сериала «Тайны следствия». Уже после первых серий зрители стали оставлять положительные оценки. А так как в этом году из-за пандемии коронавируса рекомендовано не покидать дома без особой необходимости, то телеканал «Россия» сделала зрителям еще один подарок. До конца года они увидят еще один юбилейный сезон сериала. Народная артистка РФ Анна Ковальчук вновь исполнила роль следователя-красавицы Марии Швецовой.

Героиня сериала продолжит раскрывать запутанные дела в Санкт-Петербурге. Ей придется пойти на риски и находить необычные пути решения проблем. Создатели проекта предупредили, что новые серии будут еще более яркими и динамичными.

Мария приедет на дачу, но отдохнуть ей не удастся. Девушке предстоит расследовать ограбление коллекционера, гибель ученого, смерть адвоката, загадочное убийство без тела, похищение людей и еще ряд очень запутанных дел.

Большое количество работы вновь будет мешать Швецовой навести порядок в личной жизни. Зрители увидят оперативника Платонова, которого играет Алексей Комашко, а также Ковина, Курочкина, Кораблева, Квашу и новых работников — оперативника Калимулина, которого сыграл Радмил Хайрутдинов, и криминалиста Катю, в роль которой вжилась Виктория Волохова.

Как они вольются в коллектив, можно будет увидеть уже 14 декабря в 21:20 на телеканале «Россия».

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