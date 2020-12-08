Какие новые шоу и сериалы покажет ТНТ в 2021 году

Что смотреть в 2021 году? Ответ на этот вопрос знает Teleprogramma.pro. Мы рассказали о премьерах, которые готовит в новом сезоне Первый канал. Теперь очередь ТНТ.

больше по теме Какие сериалы выйдут на Первом канале в 2021 году Специально для сайта Teleprogramma.pro телеканал рассекретил свои новинки.

Зрители увидят много новинок, которые еще не появлялись на экранах и продолжение любимых хитов: «Универ. Старики», расскажет, как изменилась жизнь ребят после окончания вуза.

А «Милиционер с Рублевки» — историю молодости Володи Яковлева в девяностые. Главного героя озвучит неподражаемый Сергей Бурунов, а сыграет Артем Сучков.

Продолжения получили «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Полярный» с Михаилом Пореченковым, «Патриот» с Алексеем Базановым, «Жуки» с Максимом Лагашкиным, «Триада» с Борисом Дергачевым, «Света с того света» с Марией Машковой, «Мир! Дружба! Жвачка!», а также «Реальные пацаны», «Ольга» и «Физрук».

Лучшие развлекательные шоу

Во-первых, в новом году почетное место в сетке вещания займут полюбившиеся зрителю шоу — это «Холостяк», новым героем которого станет Тимати.

«ТАНЦЫ 2.0» — перезапуск самого фееричного проекта и «Битва экстрасенсов» с участием звезд.

Не обойдется без новинок: шоу «Ты – топ модель», ведущими которого станут Александр Гудков и Анастасия Решетова. А также новое музыкальное шоу, название и концепция которого держится в строжайшем секрете.

Сериалы

«Девушки с Макаровым»

Этот сериал создала команда, которая подарила нам «Интернов». Главный герой — эксцентричный начальник уголовного розыска, в подчинении которого группа молодых курсанткок. В главной роли – Павел Майков.

«Яжотец»

Есть «яжемать», а почему нет «яжеотец»? Теперь есть – это Гоша Куценко. Веб-сериал о том, как мужчина средних лет развелся с женой и решил стать популярным блогером.

Здесь вам и про настоящую мужскую жизнь, которая на деле оказывается совсем не такой простой, как учат пацанские паблики, про юмор и, конечно, про любовь, без нее никуда.

«Исправление и наказание»

Этот первый тюремный ситком на российском телевидении. Надзирательница Анна Михалкова искренне верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку. Семейка хоть и клянется, что разделяет ценности служительницы закона, но следовать им никак не планирует.

«Отпуск»

Татьяна Догилева и Демис Карибидис — обычная семья из Норильска. Целый год они работали и мерзли в суровом норильском климате, чтобы жарким летом оказаться в солнечном Геленджике.

Эти безумные каникулы семейка запомнит надолго, и дело не только в пандемии и закрытых границах.

«Вика-ураган»

Трогательная и романтичная история о девушке с сильным и буйным характером, которая случайно попала в тюрьму, вернулась и обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим. В главной роли – Аглая Тарасова.

«1703»

Москва или Санкт-Петербург? Гоша Куценко или Кузьма Сапрыкин? Извечный спор, который можно вести до бесконечности, а еще также долго можно следить за игрой актеров, каждый из которых постарается отстоять свою правду. История полицейских-напарников, которые настолько разные, но не могли не оказаться вместе.

«18+»

Провокационная комедия о том, как семейная пара решается на отчаянный шаг – супруги Елена Лядова и Максим Лагашкин – соглашаются заработать денег, устраивая откровенные шоу через веб-камеру.

Если кому-то кажется, что вебкам – это легкие деньги, то он глубоко заблуждается. На такой шаг можно пойти только в одном случае, если других вариантов не остается.

«Контакт»

Проект расскажет о вечных проблемах отцов и детей. В новую эпоху социальных сетей конфликт интересов переходит в новую плоскость, виртуальную. Искать компромиссы предстоит отцу-одиночке Павелу Майкову. Ему предстоит наладить контакт с дочкой, переживающей трудный подростковый возраст.

«Глитч»

Киносериал, который обещает стать гвоздем нового сезона. Евгений Стычкин в роли трудного психического пациента, галлюцинации. Жанр обозначен, как «майндфак», а основная цель- «попасть в нерв народа».

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