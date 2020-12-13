Что сказал реальный пластический хирург, посмотрев сериал «Доктор Преображенский»

Первый канал показал сериал «Доктор Преображенский». Это первый крупный телепроект, посвященный закрытой теме — пластической хирургии в СССР.

Главный герой, челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Денис Шведов), под кураторством КГБ в середине 60-х получает в распоряжение Институт красоты, где проводит пластические операции партийной элите и другим VIP-пациентам.

«Телепрограмма» расспросила реального пластического хирурга Андрея Жуманова, который был консультантом на съемках, насколько это было возможно и кому из звезд советского экрана делали пластику.

«У Любови Орловой было несколько операций»

— Какие процедуры были самыми востребованными? Губы подкачивали?

— Нет, нечем было, хотя и пытались вводить туда жир. На съемках я ребятам дал как наглядное пособие учебник 1959 года — это красная книжка про косметические операции на лице. Там расписано все: и ринопластика, и блефаропластика век, и пластика лица, и восстановление после ожогов, и многое другое. Фактически весь спектр операций, которые мы сейчас выполняем в тех или иных областях, основан на заложенной еще тогда практической базе. Скажу больше, некоторые пластические операции проводились уже в начале ХХ века.

— Можете назвать самых известных клиентов Института красоты?

— Мне на память приходит одна из ярких звезд советского кино — Любовь Орлова. Ей несколько раз делали операции на лице. Думаю, еще целый ряд народных артистов и артисток СССР и политических функционеров пользовались этим. Помните историю, когда Луиса Корвалана, чилийского лидера, привезли в Советский Союз и сделали ему операцию?

Это было в начале 80-х (борца с диктатурой Пиночета вызволили из концлагеря в Чили в результате военной спецоперации, доставили в Москву, дали политическое убежище, сделали три пластические операции по изменению внешности и вернули на родину, где он жил на нелегальном положении до падения режима Пиночета. — Авт.). Институт красоты тогда уже работал на полную мощность, там было несколько хирургов. Полагаю, что спецслужбы также регулярно пользовались услугами института, впрочем, как и в других странах.

— Сейчас пластический хирург — модная, высокооплачиваемая и востребованная профессия. Тогда было так же?

— Студенты вообще не знали о такой специальности. Доктора занимались этим делом без существенной огласки. Это было и рискованное коммерческое дело. Даже в середине 90-х идея быть пластическим хирургом казалась немыслимой. Где учиться? У кого? Во всех областях был авторитарный монополизм. Кто-то добился успеха и не пускает других в свое царство. Об Институте колопроктологии тогда ходили шутки, что доктора наук там до 40 — 50 лет «висят на крючках» — их старшие товарищи к операционному столу не подпускают.

В 60-е пластические хирурги были белыми воронами. Люди талантливые, обладающие опытом, знаниями, чувством вкуса, интересные личности, в большинстве своем остающиеся художниками-одиночками.

— В «Докторе Преображенском» показано много операций и инструментов. Это же современные железяки?

— Не совсем. Было много оригинальных устройств того времени. Например, допотопный аппарат «Дерматом», которым забирают кожу. Но вообще пришлось немного обогатить внешний вид хирургического стола в нашем фильме, добавить изящества. Довольно трудно было раздобыть аппаратный реквизит для анестезиологического пособия того времени, поэтому пришлось прибегать к киношным приемам. В «Докторе Преображенском» важен сам сюжет и то, как он реализован. Это история не о хирургии как таковой, а о хирургах, занимающихся необычным делом и живущих в самый динамичный период развития советской истории.

«Опыта набирались на войне»

— В 1930 году жена наркома иностранных дел СССР Полина Жемчужная увидела в Париже салоны, занимающиеся внешностью женщин. А в 1937-м в стране был создан Институт косметики и гигиены Главпарфюмерпрома, где исправляли форму носа, ушей под местным наркозом. Откуда наши хирурги черпали знания?

— Каждая большая война (на момент действия фильма отгремели две мировые), кроме ранений и смертей, приносит колоссальный хирургический опыт. Основателями всех известных научных медицинских госпиталей были хирурги, прошедшие войны (НИИ кардиохирургии им. Бакулева, Центр хирургии Петровского, НИИ нейрохирургии им. Бурденко, Центральный научный институт стоматологии и другие).

— Ассистент Преображенского для восстановления груди использует свиной перикард (наружная оболочка сердца. — Ред.). Это как?

— В середине ХХ века приходилось использовать доступные тканевые материалы. Поэтому использовали и перикард. А в Институте хирургии Вишневского, например, была оригинальная технология: из плексигласа вытачивали сборно-разборную модель, которую помещали в молочную железу, создавали соединительно-тканный карман. Потом, через месяц-полтора, это все вытаскивали и вводили туда стерильное масло. Таким образом происходила реконструкция.

— В сериале такие операции популярны среди актеров и партийных функционеров. Так и было?

— Верхушка общества была осведомлена об этой возможности, и те, кто хотел воспользоваться «хирургией красоты». Самое известное место — Институт красоты на Новом Арбате, основан в 1930 году. Вход туда был ограничен. Но одно дело — жена партийного функционера или популярная артистка кино, другое — обычная труженица. У среднестатистической жительницы Советского Союза какие были задачи и цели в жизни? Строить социализм, ходить на работу, перевыполнять план.

Кстати

Пластические операции в СССР с его бесплатной медициной можно было сделать только по хозрасчету, то есть за деньги. Пластика лица стоила 7 — 10 руб., ринопластика -15 — 30 руб. Средняя зарплата в 1960-егоды составляла 70 — 90 руб.

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