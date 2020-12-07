Какие сериалы выйдут на Первом канале в 2021 году

Пока одни подводят итоги уходящего 2020 года, мы начинаем строить планы на будущее. Например, узнали, какие новинки запланировали к показу российские телеканалы и онлайн-кинотеатры.

Начнем с Первого канала. Зрители увидят сразу девять новый сериалов.

«Угрюм-река»

Это новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. Команда смогла взглянуть по-новому на историю Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, первопроходца и преобразователя Сибири. Громов четко видит свою цель и не гнушается ничем на пути к ней.

Если в основу советской ленты легла тема классовой борьбы, то современный вариант охватил мелодраматическую и мистическую линии. Образ Прохора Громова расширили, дописали новые сюжетные линии, более понятные современному зрителю.

Зритель погружается в историю семьи капиталиста, сам Прохор и его отец влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Путь страсти выявляет самые коварные стороны отца, Петра Громова, чтобы избавиться от соперника, он отправляет сына в далекое путешествие, полное опасностей.

Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят его к краху.

Съемки проходили на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье.

В ролях: Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Роман Мадянов и другие.

Сможет ли современная версия конкурировать с советской? Посмотрим.

«Собор»

Масштабное приключенческое кино, охватившее времена великих реформ Петра I. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в дочь своего барина – Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара. Так начинается захватывающая история становления человека, история настоящей любви.

Снимали фильм 200 дней, работа велась в Москве, Подмосковье, Псковской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и в павильонах «Ленфильма».

Специально для картины были созданы настоящие исторические поместья конца 17-го века, военные редуты, рвы и укрепления, а на берегу Финского залива построили порт 1700 года.

В ролях: Александр Балуев, Юлия Снигирь, Максим Аверин, Ян Цапник и другие.

«Воскресенский»

На дворе 1912 год, вместе с населением в Санкт-Петербурге растет и преступность. На помощь сыщикам приходит светило хирургии – профессор медицины Аркадий Воскресенский. Он – самый признанный медицинский эксперт в городе, но личные качества оставляют желать лучшего. Хирург резок, нетерпим и высокомерен, но только он может разгадать самые страшные тайны.

На главную роль пробовались более 30 актеров, в том числе Николай Фоменко и Владимир Вдовиченков, но в итоге образ профессора Воскресенского воплотил Юрий Колокольников.

В ролях: Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев и другие.

«Заключение»

Картина для поклонников детективного жанра. Вера — блестящий хирург, профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства, так что может показаться, что она «сухарь». При странных обстоятельствах погибает ее 17-летняя пациентка, над врачом сгущаются тучи. Еще вчера она спасала жизни, а сегодня оказывается за решеткой.

Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете.

В ролях: Виктория Исакова, Дмитрий Куличков, Владислав Ветров, Мария Смольникова и другие.

«Инкубатор»

Психологическая драма с элементами детектива и триллера. История молодого полицейского Артема, у которого вдруг исчезает мать. Распутывая цепочку странных событий, главный герой узнает много горькой правды о своей семье.

Сериал снимали в Москве, в Ростове и в Таганроге, именно туда отправляется главный герой на поиски матери.

В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Станислав Бондаренко, Борис Щербаков и другие.

«Спроси Марту»

История блестящего адвоката, виртуозно выигрывающего самые сложные дела. У Марты есть свой пунктик – она работает только с женщинами. Но когда под ударом окажется ее дело, ребенок и даже жизнь — Марте придется признаться самой себе: ей тоже нужна защита.



В ролях: Ольга Сутулова, Светлана Устинова, Кирилл Кяро, Роман Агеев и другие.

«Ищейка-5»

В 2021 году на экраны выйдет пятый сезон полюбившегося зрителям сериала. Главная героиня детектива – блестящий следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир продолжит неутомимый поиск преступников.

Съемки велись в Геленджике, но из-за пандемии были приостановлены на несколько месяцев.

В ролях: Анна Банщикова, Александр Макогон, Ирина Пулина, Анатолий Кот, Борис Невзоров и другие.

«По законам военного времени-4»

Долгожданное 9 мая 1945 года, День Победы советские бойцы встречают в городке Инстербург в Восточной Пруссии. Слезы радости, танцы и вдруг раздается пулеметная очередь..

Что это? Враг не побежден, откуда оружие и почему снова гибнут люди? Ответы на все вопросы предстоит найти военной прокуратуре.

Четвертый сезон сериала снимали в небольшом городе Калининградской области – Черняховске, бывшем Инстербурге. Работали в действующей больнице, бывшей немецкой комендатуре и даже в замке Георгенбург, которому более 600 лет.

В ролях: Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Евгений Воловенко и другие.

«Алиби»

Главный герой этой истории — Петр Решетников. Успешный сценарист и владелец агентства «Алиби», название которого говорит само за себя. Специалисты своего дела могут придумать прикрытие для любого человека.

Казалось бы, что необычного в этой истории? А то, что семья Решетникова не знает о его бизнесе, а вся история выходит из под контроля, когда в агентство приходит его жена и просит придумать ей алиби, чтобы оправдать неверность. Но на это «сюрпризы» для бизнесмена не заканчиваются.

В ролях: Стычкин Евгений, Стычкина Ольга, Пустова Варвара, Куличков Дмитрий и другие.

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