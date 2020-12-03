«Обычная женщина» возвращается: показ второго сезона сериала стартует в декабре

17 декабря на видеосервисе Premier выйдет второй сезон сериала «Обычная женщина». Напомним, данный проект стал первой российской картиной, попавшей в основной конкурс Международного фестиваля сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого исполнительница главной роли Анна Михалкова получила приз за лучшую женскую роль. Позже артистка была удостоена премии «Золотой орел» и награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения России. Также сериал получил три статуэтки ТЭФИ, права на его трансляцию приобрели компании из Европы и Австралии.

Второй сезон снимали, начиная с осени 2019 года. Бориса Хлебникова в должности режиссера сменила обладатель Гран-при «Кинотавра» Наталия Мещанинова, а он сам занял кресло продюсера (ранее этот дуэт создал успешную драму «Аритмия»). Картина сохранила прежний дух, но новый человек принес в нее свежий взгляд.

«Для меня этот сериал — в каком-то смысле отражение реальности. Потому что в нашем сегодняшнем мире женщины начинают активно рулить, и получается, что мужчины как бы сдают некоторые свои позиции. Женщины оказываются более выдержанными, стрессоустойчивыми — и это прослеживается везде, и в кинематографе в том числе», — говорит новый режиссер.

В проекте задействованы Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Юлия Мельникова, Николай Фоменко и другие известные актеры.

Сообщается, что новые серии будут выходить на видеосервисе Premier дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

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