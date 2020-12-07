Как создателям сериала «Скажи что-нибудь хорошее» пришлось сражаться со стихией и топить машины

С 7 декабря на Первом канале стартует новая многосерийная мелодрама «Скажи что-нибудь хорошее». Фильм снят по одноименной книге Татьяны Огородниковой. По словам режиссера сериала Станислава Дремова, во время съемочного периода киношникам пришлось сражаться со стихией и топить машины.

О чем сериал

Главный герой картины — Георгий Климов (Иван Колесников) — является талантливым диагностом и потомственным лекарем, который всегда приходит на помощь людям. И к каждому своему пациенту он относится с большим вниманием и любовью. И вот однажды Георгий влюбляется в известную оперную певицу Евгению (Ирина Антоненко). Однако к звезде сцены неравнодушен и криминальный авторитет…

Цепь определенных событий приводит к тому, что Георгий вынужден уехать из мегаполиса и скрываться под чужим именем на далеком хуторе, занимаясь там целительской практикой.

Иван Колесников: «Мой герой – врач от Бога»

Исполнитель главной роли Георгия Иван Колесников рассказал, что играл врача, который вынужден сотрудничать с мафией. Но при этом его персонаж – очень добрый человек, осознающий все последствия своего выбора и мечтающий завязать с криминалом. Чтобы исполнить данное себе обещание, Георгий сбегает подальше от города.

«В моем персонаже мне больше всего нравится человечность, — поясняет Колесников. – Но главное, что он врач от Бога».

По словам режиссера, в создании фильма участвовал врач, который лечит руками.

«У каждого организма есть точки, при воздействии на которые можно вылечить все, что угодно. К нам приходил доктор, который это практикует. И на крупных планах снимались не руки главного героя, а именно этого врача-специалиста», — рассказывает Дремов.

Ирина Антоненко: «Я снималась в двух фильмах о музыке одновременно»

Исполнительница роли Евгении Ирина Антоненко рассказала, что в период съемок в картине «Скажи что-нибудь хорошее» параллельно снималась в ленте «Магомаев». В фильме о великом певце она играла его будущую жену Тамару Синявскую.

Ирина призналась, что как только она начала заниматься музыкой, то ей начали поступать предложения подобного рода.

«Мое увлечение музыкой привело к тому, что я даже немножко начала заниматься вокалом, попробовала записать песню и выпустила ее, — признается Ирина Антоненко. Снимаясь в двух фильмах об опере одновременно, я сделала открытие— мне удавалось схватывать стилистику оперного вокала. И это мне понравилось».

Кстати, консультантами по музыкальной части фильма выступили сотрудники Мариинского театра. Мариинка предоставляла съемочной группе записи со своих концертов. Однако эпизоды с участием героини Ирины снимались на запасной сцене театра «Современник».

Кто сыграл бандитов в сериале

Роль криминального авторитета Липатова, тайно влюбленного в Евгению, сыграл актер Александр Никитин. Александр рассказал, что поначалу его персонаж кажется положительным, поскольку он искренне любит певицу. Но потом им начинает двигать жажда мести – виновником всех своих бед он считает Георгия. Хотя персонажу стоит посмотреть на себя со стороны.

Еще одного гуру криминального мира по фамилии Поляков, который первый положил глаз на Евгению, сыграл харизматичный актер Михаил Горевой.

Роль деда Георгия, от которого ему передались способности к целительству, исполнил актер Александр Яцко.

Парик для Ивана Колесникова

По словам режиссера многосерийного фильма Станислава Дремова, картина охватывает период с конца 80-х до сегодняшнего времени. При создании актерских образов использовались три вида грима, изображающая героев в период от 25 до 50 с лишним лет.

А Ивану Колесникову даже делали парик и бороду. Правда, потом всю растительность пришлось состричь.

«Я специально сделал так, чтобы последняя сцена с участием главного героя снималась в парикмахерской, — говорит Дремов. – И Ивану реально стригут бороду, чтобы показать, что она принадлежит ему. И, несмотря на то, что борода и парик дорого стоили, продюсеры приняли решение стричь их»

Многосерийный фильм снимался преимущественно в Москве и в Московской области. Специально для съемок в Подмосковье был построен хутор.

Станислав Дремов: «Я помню, как земля задымилась»

Иногда в ходе съемочного периода случались и нештатные ситуации. Так, однажды во время съемок в поле налетел ураган и зарядил такой сильный ливень с молниями, что рисковал залить всю палатку. И вся съемочная группа в спешном порядке спасала технику.

«Мы впятером держали палатку, которую буквально заливало, — рассказывает Станислав Дремов. – По нам били молнии. И это был тихий ужас. Молния ударила в землю примерно в метрах 50 от нас. Земля задымилась, и все происходящее напоминало взрыв. Это был самый ужасный съемочный день за всю смену. К счастью, обошлось без жертв»

Как съемочная группа расправлялась с автомобилями

В другой раз киношники никак не могли утопить машину. По сюжету один из героев убивает своего напарника, затаскивает его тело в багажник и толкает с обрыва в воду.

Автомобиль никак не хотел тонуть, не помогал даже экскаватор. И только силами директора картины, который практически нырнул на дно, чтобы открыть дверцы и окна машины, удалось осуществить задуманное. Правда, потом машину пришлось доставать обратно. Еще один автомобиль – подержанный Volvo, который удалось приобрести за 50 000 рублей, разбивали о стойку моста.

Кстати, в съемках были задействованы и старенькие машины режиссера. К счастью, их топить не пришлось. И они вернулись в распоряжение Станислава. На этих автомобилях по сюжету ездили главный бандит и главный герой.

«Меня уже спрашивают: «А ты доволен своей работой?». Но художник никогда не бывает доволен», — признается режиссер.

Сам Станислав обещал, что будет смотреть снятый им сериал.

Присоединиться к просмотру можно с 7 декабря, включив Первый канал в 21. 20

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