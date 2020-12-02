Ставшая мужчиной Эллен Пейдж продолжит играть девушку в сериале «Академия «Амбрелла»

После того, как 33-летняя актриса Эллен Пейдж заявила о том, что стала мужчиной, сразу возник вопрос: персонажей какого пола она, то есть он будет далее играть в кино? Особенно остро этот момент касается супергеройского сериала Netflix «Академия «Амбрелла», в котором звезда исполняет роль девушки Вани, наделенной сверхспособностями.

Станет ли Ваня «вдруг» мужчиной? Или ей просто заменят актрису? Как передает издание Variety, в сериале ничего не изменится, кроме имени исполнителя в титрах. Источник сообщил журналистам, что Netflix уже меняет имя Эллен Пейдж на Эллиот Пейдж во всех своих базах данных. Будучи трансгендером, мужчина продолжит играть женщину на экране, так как его внешность не изменилась.

Это решение поддержала и организация по защите прав ЛГБТ-сообщества GLAAD.

«Транс-актеры могут играть и играют как трансгендерных, так и цисгендерных персонажей. Я уверен, что в будущем Эллиот блестяще покажет себя в «Академия «Амбрелла» и во многих других ролях», — прокомментировал изданию официальный представитель GLAAD Ник Адамс.

Напомним, супергеройский сериал вышел на Netflix в 2019 году. На данный момент имеются два сезона, которые стали довольно популярными, и студия продлила шоу на третий сезон. Сюжет повествует о детях со сверхспособностями, которых усыновил эксцентричный богач. Но ребята не хотят формировать команду супергероев, о которой мечтает их приемный отец. Каждый из них ищет свой собственный путь в жизни, пока, наконец, они не собираются вместе, чтобы расследовать смерть своего благодетеля.

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