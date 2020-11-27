Оксана Акиньшина снимается в роли суррогатной матери в новом сериале

Видеосервис Start объявил о начале съемок нового оригинального сериала под название «Контейнер». Главной героиней станет девушка, которая зарабатывает на жизнь суррогатным материнством. Ее новые клиенты потребовали, чтобы во время беременности она жила в их доме. Оказавшись в «золотой клетке», временная мама узнает, что у богачей немало тайн. Впрочем, у нее самой тоже есть неприятный секрет.

Главную героиню сыграет Оксана Акиньшина, а супругов, для которых она «выносит» ребенка, — Филипп Янковский и Мария Фомина. Также в актерском составе значатся Юлия Ауг, Артем Быстров, Мария Лобанова, Нино Кантария. Руководят проектом те же люди, что подарили зрителям сериал «257 причин, чтобы жить» — креативный продюсер Алексей Ляпичев и режиссер Максим Свешников.

«Мы живем в мире, где любую услугу можно получить, не вставая с дивана. Наука и медицина сделали огромный шаг вперед. Настолько, что самый важный момент в жизни — появление ребенка на свет — стал обыденной и востребованной услугой, — говорит Ляпичев. — Нам стало интересно понять мотивацию, чувства и эмоции двух сторон процесса: заказчика и исполнителя».

Создатели сериала собираются обратиться к вечному вопросу: можно ли купить счастье за деньги? Ответ «нет» кажется очевидным, но ведь современное общество продолжает использовать суррогатное материнство. Как и «257 причин», это будет дерзкий и откровенный сериал, стоящий на стыке жанров, однако, по словам продюсера, две этих истории будут весьма не похожи друг на друга. Новая 8-серийная лента обещает стать более серьезной, загадочной и напряженной.

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