Актрисами не будут: Виктор Добронравов рассказал о дочках и семье

На телеканале «Россия 1» — премьера исторической драмы «Грозный». Одну из ролей — воеводу Федора Басманова — в ней сыграл Виктор Добронравов. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro 37-летний актер рассказал о семье и дочках.

Как признался Виктор его жена Александра — профессиональный фотограф, которая работает на съемочной площадке и за кулисами. Со старшей дочкой Варварой он каждый день учит уроки и даже вспомнил, как умножать столбиком. Младшей Василисе в этом году исполнилось только четыре года. При этом актер признался, что не хочет, чтобы девочки пошли по его стопам. Сейчас они занимаются фигурным катанием, верховой ездой и другими занятиями.

Напомним, что Виктор Добронравов — сын знаменитого актера Федора Добронравова. Популярность Виктору 15 лет назад принес сериал «Не родись красивой».

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