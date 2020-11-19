Актрисы из сериала «Чики» получили титул «Женщин года»

Девушки разделили это звание с певицей Zivert, а также другими известными персонами.

18 ноября в Москве состоялось одно из последних светских мероприятий. Журнал Glamour организовал премию «Женщина года», на которой появилось много знаменитостей. Агата Муцениеце позировала в черном костюме в стиле ретро. Брючный костюм выбрала и Ляйсан Утяшева. А вот певица Zivert пришла в широких брюках и куртке с принтом под далматинца. Многие гости ушли с наградами.

Если журнал Moda Tropical на церемонии вручения наград, титул «Женщины года» отдал рэперу Моргентштерну (Алишеру Валееву), то журнал Glamour, который год назад лишил этого титула Регину Тодоренко, посвятил премию в такой же номинации сразу нескольким женщинам.

Главные награды получили звезды сериала «Чики»: Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. На мероприятии появилась Варвара, которая и унесла с собой статуэтку. Также титул «Женщина года» получила популярная певица Zivert, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, а также еще несколько достойных дам, которые проявили себя в этом году.

Напомним, что многие мероприятия в этом году были отменены из-за пандемии коронавируса. Даже многие артисты оказались в бедственном положении, а Валерий Меладзе призвал звездных коллег байкотировать новогодние «огоньки».

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