«Мы высмеиваем стереотипы»: объявлена дата выхода сериала «Идеальная семья» на ТНТ

Канал ТНТ раскрыл дату старта сериала «Идеальная семья». Новую комедию с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич начнут показывать с 30 ноября.

Главные герои ленты далеки от картинной семьи из рекламы майонеза. Отец увяз в долгах, мать вдруг поняла, что никогда в жизни не жила для себя, сын не знает, куда деть свою энергию, а дочь как раз вступила в переходный возраст. Спасет ситуацию большой денежный приз, который предполагает победа в реалити-шоу «Идеальная семья». Вот только главный герой записывает на него своих домашних, не предупредив об этом жену.

Сериал расскажет зрителям о том, что необязательно быть образцово-показательной семьей. Главное — быть честным и искренним со своими близкими. Для персонажей испытания телепередачи станут шансом сплотиться, найти друг в друге поддержку и опору.

«Наш проект показывает, что ничего идеального не существует. Есть только навязанные телевидением, обществом или «Инстаграмом» стереотипы. Что такое идеальное? Это то, что идеально подходит только тебе. Для каждого человека — разное. По сути, мы высмеиваем стереотипы: какими должны быть отношения, люди и так далее», — говорит Ольга Медынич.

Вдобавок зрители увидят в сериале изнанку телевизионной кухни и то, как создаются современные реалити-шоу. Уж кому, как не каналу ТНТ, раскрывать подобные тайны?

Не пропустите премьеру сериала «Идеальная семья» — 30 ноября в 20:00.

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