«Я бы, наверное, ушла!»: сыгравшая принцессу Диану актриса не хочет встречаться с ее детьми

15 ноября Netflix выпустил четвертый сезон популярного сериала «Корона», рассказывающего о жизни британской королевы Елизаветы II. В новых сериях появилась и знаменитая леди Диана, ее сыграла молодая актриса Эмма Коррин. В эту же дату в журнале GQ вышло большое интервью с 25-летней артисткой, посвященное ее «королевской» роли.

Журналисты спросили у начинающей звезды, как, по ее мнению, британские принцы Уильям и Гарри отреагируют на образ своей матери на экране. Коррин ответила, что не имеет понятия.

«Я не собираюсь говорить, что это не имеет значения, потому что это было бы невежественно. Если бы кто-то сделал передачу о моей бабушке, которая умерла в прошлом году, мне было бы трудно ее смотреть», — поделилась актриса, добавив, что ей тоже интересно узнать реакцию принцев.

Однако сама Эмма не отважилась бы подойти к наследникам престола и спросить их об этом.

«Если бы я когда-нибудь увидела их на вечеринке, я бы, наверное, ушла!» — призналась она.

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Коррин выразила сожаление, что сыграла принцессу Диану только в одном сезоне (в пятом и шестом ее заменит более взрослая актриса Элизабет Дебики), но, получив свой звездный час, девушка собирается отправиться дальше в своей актерской карьере. В сериале она сыграет леди Ди до того, как та прославилась и превратилась в икону стиля. Эмме особенно понравились ранние сцены, в которых вкус к одежде у будущей принцессы просто ужасный.

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