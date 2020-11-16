Объявлена дата выхода исторической драмы «Грозный» с Маковецким и Крюковым

Телеканале «Россия 1» подготовил подарок своим зрителям. В скором времени они увидят красочный сериал про самого обсуждаемого государя в русской истории.

В этом году многие впервые провели дома несколько месяцев из-за режима самоизоляции. Теперь приближается зима, когда в холодные вечера хочется посмотреть что-то увлекательное. По такому случаю телеканал «Россия 1» подготовил сюрприз своим зрителям. Будет показан грандиозный исторический сериал «Грозный», в котором главную роль сыграли два выдающихся актера — Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Эта картина насыщенная красочными костюмами, которых было сшито более 400, а колорит и даже музыка из эпохи самого обсуждаемого государя в истории, перенесет зрителей в XVI век. Актерам пришлось непросто играть роли, они переживали все происходящее вместе со своими персонажами. Сериал направлен на то, чтобы разобраться, почему Грозный сделал столько громких поступков, и что скрывалось в потемках его души.

Его супругу Анастасию Захарьину-Юрьеву сыграла Татьяна Лялина. Как рассказывают историки, царь очень любил свою первую жену, а ее смерть впоследствии сказалась на всем его правлении.

В сериале задействованы знаменитые актеры: Виктор Добронравов сыграет сына Алексея Басманова, а Константину Крюкову досталась роль князя Андрея Курбинского.

Увидеть долгожданную премьеру исторической драмы «Грозный» можно будет на телеканале «Россия 1» уже 23 ноября в 21:20.

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