Какие события легли в основу исторического сериала «Бомба»

В основе сюжета — лишь очертания истории создания первого атомного оружия в СССР. Главное — это характеры и чувства героев. В данном случае — затянутых в любовный треугольник: репрессированный, но освобожденный для работы над атомным проектом Михаил Рубин (Евгений Ткачук), его экс-возлюбленная Анна Галеева (Евгения Брик), физик-ядерщик Кирилл Муромцев (Виктор Добронравов), ставший мужем Анны.

А вот о том, как академик Игорь Курчатов (в сериале — Михаил Хмуров) и его коллеги проектировали «изделие 501» под присмотром грозного наркома Лаврентия Берии (Виталий Коваленко), напоминает «Телепрограмма».

От «Манхэттена» до Арзамаса

В мире стереотипов одиозный Лаврентий Берия с утра до вечера расстреливал неповинных людей, в реальности все было не столь однозначно. Именно Берия в 1939-м пригласил в гости американского физика немецкого происхождения Роберта Оппенгеймера, с которым и обсуждал, очевидно, перспективы создания атомного оружия. А на другом конце планеты в том же 1939 году Альберт Эйнштейн обратился с секретным посланием к президенту США Франклину Рузвельту — он настаивал немедленно приступить к созданию принципиально «нового оружия» в связи с угрозой фашизма. А наша агентура в Америке передавала рабочие чертежи бомбы, сброшенной впоследствии на Нагасаки.

В марте 1942 года Берия пришел к Сталину с докладом о том, что США и Англия уже начали работать над бомбой. Сталин решил, что надо делать свою, а то опоздаем. В марте 1943-го в Академии наук СССР был создан институт атомной энергии под названием Лаборатория № 2 (ныне — Курчатовский институт). В спецгруппе, которую возглавлял Игорь Курчатов — он одним из первых в СССР начал изучать физику атомного ядра, поначалу было 10 человек. Для сравнения: у американцев над аналогичным проектом «Манхэттен» работали 130 тысяч ученых.

В апреле 1946 года для нужд советской Лаборатории № 2 открыли конструкторское бюро КБ-11. Сверхсекретный объект располагался на территории бывшего Саровского монастыря в нескольких десятках километров от Арзамаса. Советские специалисты должны были создать атомную бомбу, использующую в качестве рабочего вещества плутоний. В процессе создания ядерного оружия наши ученые опирались на схемы плутониевой бомбы США.

«Это атомная молния»

Мы уже говорили, что сценаристы «Бомбы» намеренно идут на художественные допуски ради драматургии. Так, помогать Советскому Союзу в сериале берется легендарный датский физик Нильс Бор (Игорь Лысов). Якобы Рубин работал с ним в 1938 году, поэтому СССР командирует Михаила в Копенгаген, чтобы тот убедил профессора нам помогать. И Бор передает-таки советским коллегам бесценные данные.

В действительности все было чуть иначе. В 1940-е нацисты, конечно, предлагали Бору сотрудничать. Но он отказался и бежал в Великобританию, где включился в работу над атомным проектом.

Ну а нам помогал другой европейский ученый: немец Клаус Фукс. Будучи убежденным коммунистом, сбежавший в Англию немецкий физик сам связался с советской разведкой и начал передавать данные о британских исследованиях в области атома. А потом и сведения о проекте «Манхэттен», возглавил который тот самый Роберт Оппенгеймер, дорогой гость Берии.

Итогом работы Манхэттенского проекта стали первые испытания атомной бомбы «Штучка» 16 июля 1945 года в США в штате Нью-Мексико. На Потсдамской конференции знавший об этом Сталин и усами не пошевелил, когда услышал от Гарри Трумэна об успешном испытании. К тому времени Берия был освобожден от должности главы НКВД и полностью погрузился в работу над атомным проектом. Затем США скинули на Хиросиму уранового «Малыша» (6 августа 1945 года), а на Нагасаки — плутониевого «Толстяка» (9 августа 1945 года).

На основе добытой нашей разведкой информации об этих бомбах была создана первая советская атомная бомба РДС-1 («Реактивный двигатель специальный»). СССР провел первое испытание бомбы мощностью 22 килотонны 20 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в казахской степи. Автор биографии Курчатова Петр Асташенков наделяет своего героя следующими словами: «Это и есть атомная молния. Теперь она в наших руках». Так мы уберегли себя от ядерной угрозы.

Некоторые считают, что прообразом главного героя «Бомбы» Михаила Рубина стал Лев Ландау. Он тоже отсидел в тюрьме, тоже участвовал в атомном проекте СССР и тоже работал с Нильсом Бором. Хотя визуально Евгений Ткачук больше похож на молодого Жореса Алферова — еще одного советского нобелиата. Скорее всего, Рубин — собирательный образ советского ученого, который оставил за скобками личные обиды и посвятил себя важнейшей для Родины работе.

«Бомба» среда — четверг в 21.20 на канале «Россия 1»

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