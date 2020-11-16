Знай наших: муж Марион Котийяр оценил «пасодобль Коляна» из «Реальных пацанов»

Французский актер и режиссер Гийом Кане — муж оскароносной Марион Котийяр — опубликовал в Instagram отрывок из российского сериала «Реальные пацаны». Иностранный кинодеятель оценил не абы что, а знаменитый «пасодобль Коляна» — танец, которым главный герой пытался впечатлить подругу, придя к ней в гости в танцевальную студию. Данный эпизод стал вирусным в Интернете, так что неудивительно, что он дошел и до европейских звезд.

«Давай, время для вечеринки, прекрасное время!» — написал Кане под роликом.

В этом посте актер пожелал подписчикам удачи и позитива, а также осторожности, чтобы пандемия поскорее закончилась.

Напомним, первые эпизоды «Реальных пацанов» вышли на канале ТНТ еще десять лет назад. Из-за популярности сериал разросся на девять сезонов и полнометражный фильм. Ситком сделал известными актеров Николая Наумова, Антона Богданова, Зою Бербер, Валентину Мазунину и Марину Федункив. В роли самих себя в нем снялись Анна Семенович, братья Запашные, Владимир Пресняков, Баста и другие знаменитости.

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