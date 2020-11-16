Истинный джентльмен: Куликова вспомнила сюрприз от Бероева на съемочной площадке

На телеканале «Россия 1» 16 ноября начинается показ сериала «Теорема Пифагора» с Марией Куликовой и Егором Бероевым в главных ролях. Работа над ним, по признанию актрисы, длилась на протяжении трех месяцев. На съемочной площадке не обходилось и без личных сюрпризов.

Как призналась Куликова в интервью порталу Teleprogramma.pro, Егор Бероев с обеда возвращался с вкусными пирожными, а перед Новым годом подарил ей бутылку коллекционного вина.

К слову, Новый год Мария уже давно привыкла отмечать в ресторанах, а потом приезжать с друзьями в загородный дом. Что касается желаний в новогоднюю ночь, то в этот раз она попросит Деда Мороза только об одном – чтобы поскорее открыли границы для путешествий и чтобы все стали жить, как и прежде, до пандемии.

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