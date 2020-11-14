Красивые вопреки обстоятельствам: историк моды оценила образы Тарасовой, Брик и других актрис сериала «Бомба»

В эфире телеканала «Россия 1» с 9 ноября зрители могут наблюдать за историей создания в СССР первой атомной бомбы. Точкой отсчета событий стала трагедия в Японии – США 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму свое новое оружие. Так Америка продемонстрировала всю свою мощь.

«История про мозги» — так охарактеризовал сериал «Бомба» его продюсер Валерий Тодоровский. Дело в том, что в центре внимания оказывается группа молодых советских ученых-физиков, которые работают над первой атомной бомбой в СССР. Не имея времени на раскачку и права на ошибку.

Мотивирует ученых не только патриотизм, вера в советские идеалы и служение науке. Огромную силу им придает любовь. Работая над судьбоносным госзаданием, герои сериала остаются простыми людьми и не теряют надежду на личное счастье. Они влюбляются, ссорятся, расстаются и снова мирятся – у них получается строить отношения даже в это непростое время.

В центре любовного сюжета – несколько героинь. Женщина-ученый Анна Галеева, которую сыграла Евгения Брик, кастелянша Соня в исполнении Аглаи Тарасовой, возлюбленная гениального физика Михаила Рубина (Евгений Ткачук) Ольга (Ольга Смирнова). Эти и другие персонажи остаются женщинами даже в такое непростое послевоенное время. Они хотят быть красивыми, выглядеть женственно, модно. Насколько позволяют возможности.

Вместе с историком моды Натальей Каневской портал Teleprogramma.pro разобрался в нарядах 40-х годов на примере главных героинь.

Тяжелое время

«Нищета, бедность, время перешивания старой одежды, которая носилась до войны, крепдешин еще из 30х, — характеризует послевоенный период в целом историк моды. – «Потому что во время войны эти ткани не производились – так что все эти платья на героинях перешитые – и «горошек» из 30-х, и цветочные принты».

В таких платьях появляются героиня физик Анна Галеева и кастелянша Соня. Кстати, кадрах, снятых на улице, Соня «выгуливает» серое пальто.

«А вот мужеподобные пальто – это уже 40-е. Потому что женщины брали на себя мужские функции – мужчины на фронте, а на женщинах держится хозяйство. И приходится носить мужскую одежду наподобие серого пальто, как на Аглае: широкие плечи, прямой силуэт, не подчеркнуты ни талия, ни бедра», — отмечает Наталья Каневская.

Кстати, красавица-ученый Анна Галеева поставлена в те же условия, что и ее коллеги-мужчины — создать атомную бомбу за два года.

«Но женственность все равно и во время войны тоже существует. Потому что, с одной стороны, да, женщины берут мужские обязанности на себя, но с другой – все равно хотят почувствовать себя женщинами.

Посмотрите: Брик на экране появляется в узких приталенных нарядах. Это фасоны конца 30-х. А еще — это светлые цвета, и по ним заметно, что героиня Аглаи Тарасовой – девушка, что за свою женственность борющаяся», — отмечает эксперт.

Прически, шляпки, перчатки и брошки

Кстати, часто на экране Брик появляется с укладкой, не характерной для послевоенного периода, и с ярким макияжем губ.

«Прически в 40-е годы – это локоны, впереди начесывался кок, а задняя часть при помощи бигуди или горячих щипцов представляла собой несколько ниспадающих локонов. И еще на начес крепилась шляпка», — объясняет историк моды. И отмечает: «Прическа, красные губы – в чем-то это, конечно, стилизация, потому что историческое кино подстраивается под то время, которое оно показывает. Даже по форме бровей актрис можно увидеть, что у женщины 40-х годов, которую снимали в 50-е-60е – одни брови, а в 40-х, которые снимали в 70-е, будут уже тоненькие брови, которые были модными в 70-е. От этого никуда не деться».

Мать Анны Галеевой, Вероника Леопольдовна, часто появляется в кадре в платьях с декором, перчатках и шляпке. У этих аксессуаров, отмечает эксперт, не только стилевая составляющая.

«Все фасоны платьев ого времени, переданы разные ткани – я вижу и крепдешин, и хлопок, и бархат – это все ткани той эпохи. Шляпки и перчатки – это тоже часть послевоенной моды. Так как горячей воды не было, шляпки и платочки прикрывали грязные волосы», — объясняет Каневская.

Очень типичным украшением того времени были броши. Они помогали женщинам разнообразить образ.

«У женщины могли быть не проколоты уши, но всегда были броши. Вспомните наших бабушек – у них были целые коллекции брошей обязательно. Их носили и на шляпках, и на платьях, и закалывали в воротнички. О чем это говорит – о том, что одежды у людей было мало.

У многих по одному платью, и его надо было как-то декорировать: воротничком, бантиком, брошкой, шарфиком. И одна пара туфель, и пальто, и платье — и поэтому такой элемент декора давал возможность по-новому обыграть одну и ту же старую вещь», — комментирует историк моды.

Советские чулки

Героиня Ольги Смирновой в одном из эпизодов появляется в фуфайке и коричневых колготках. Только это – советские чулки, которые имели одну особенность.

«Это плотные чулки, которые подвязывались бельевой резиночкой на бедре. Их носили все советские женщины. Потому что тонкие капроновые чулки были недоступны, это была настоящая роскошь. Выбора не было. И носили вот такие чулки и кальсоны, чтобы не мерзли ноги. На нашей героине, естественно, такие чулки мы и видим», — отмечает эксперт. – «А у героинь, которые помоднее и покруче, могут быть капроновые чулки со швами сзади – тогда еще не было таких бесшовных».

Если присмотреться внимательнее, то у некоторых женщин можно заметить маникюр. Это не анахронизм. Маникюр делался даже во время войны. Только оттенков лака было оттенков. «В 20-30 годы в моду вошел знаменитый голливудский маникюр с острыми ноготками и даже какие-то цвета лаков были — и красный, и синий, и зеленые. Конечно, фильмы были черно-белые, и за этим сложно было уследить», — объясняет эксперт.

«Женщины во все времена хотят быть красивыми. Война где-то на фоне бушевала, но люди жили и все равно хотели выглядеть достойно», — резюмирует Наталья Каневская.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Каневская — художник по костюмам. Создает образы для сериалов и театральных постановок. Среди исторических работ — телевизионные проекты «Зоя» для Первого канала, «Русские горки», «Серебряный бор», а также постановка «Ревизор» в театре на Малой Бронной в стиле 30-х годов прошлого века.

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